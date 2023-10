(QNO) - Vừa qua, Sở Công thương ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng website phát triển bán hàng qua thương mại điện tử. Chương trình này cùng với việc hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm lên Trang thông tin giới thiệu sản phẩm Quảng Nam và các sàn Thương mại điện tử giúp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

