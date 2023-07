[VIDEO] - Quảng bá sản phẩm miền núi Quảng Nam

Hơn 80 gian hàng tham gia Ngày hội trưng bày sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam

DIỄM LỆ - HỒ QUÂN | 05/07/2023 - 11:10

(QNO) - Sáng nay 5/7, tại Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), Sở Công Thương tổ chức Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2023.