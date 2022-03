[VIDEO] - Sắc màu khinh khí cầu ở Hội An

Ngày hội khinh khí cầu tại Hội An đã sẵn sàng

NGUYỄN QUỲNH | 24/03/2022 - 16:04

(QNO) - Sáng nay 24.3 công tác bơm hơi và kiểm tra kỹ thuật, an toàn cho các quả khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường sông Hoài và Vườn tượng An Hội (TP.Hội An) đã hoàn tất.