(QNO) – Chỉ còn một ngày nữa, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022 sẽ diễn ra tại Đảo Ký ức Hội An (phường Cẩm Nam, TP.Hội An). Ngay lúc này, các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng; hàng loạt chương trình, hoạt động chào mừng được TP.Hội An tổ chức sôi nổi. Tất cả cùng kỳ vọng về lễ khai mạc sẽ mở ra một năm du lịch thành công rực rỡ.