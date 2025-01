Tin vắn

(QNO) - Tại giải bóng chuyền nam bông lúa vàng gây quỹ ủng hộ người nghèo do thị trấn Trà My (Bắc Trà My) khai mạc sáng 11/1/2025, các công ty, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ gia đình khó khăn. Các nhà hảo tâm cũng tặng hơn 200 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm tại địa phương.