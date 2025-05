Tin vắn

(QNO) - Sáng 15/5, Đảng bộ phường An Phú (TP.Tam Kỳ) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2025 cho 6 đảng viên; trong đó 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Đảng ủy phường An Phú ra mắt tập sách “Lịch sử Đảng bộ phường An Phú giai đoạn 1975 - 2025”.