Dự kiến ngày 31/8 diễn ra ﻿Liên hoan văn nghệ các tôn giáo tỉnh Quảng Nam

Phường Minh An đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị văn minh trong đồng bào tôn giáo

ĐỖ HUẤN | 05/05/2023 - 17:01

(QNO) - Tại chùa Long Thọ (Khối phố An Hội), Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an phường Minh An vừa tổ chức hội nghị triển khai đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và các phong trào khác trong đồng bào các tôn giáo năm 2023.