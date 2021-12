Liên hoan Nghệ thuật quần chúng xây dựng nông thôn mới: Hội An giành giải Nhất toàn đoàn

(QNO) - Chiều 22.12, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam lần thứ I - năm 2021 bế mạc sau 2 ngày tranh tài. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự lễ bế mạc và trao thưởng cho các đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao thưởng các đoàn đạt thành tích xuất sắc tại liên hoan. Ảnh: H.T

Với chủ đề "Điểm sáng nông thôn mới", liên hoan có 12 huyện, thị xã, thành phố tham gia với nhiều thể loại như: hát múa, múa, hòa tấu nhạc cụ, đơn ca, tốp ca, tiểu phẩm dân ca, hò khoan đối đáp, tiểu phẩm… Các tiết mục tập trung phản ánh các mô hình, điểm sáng, tinh thần chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới...

Đây là sân chơi để các địa phương thể hiện, bày tỏ niềm tin thắng lợi với kết quả tích cực đạt được sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nhằm khuyến khích, động viên phong trào ca hát ở các địa phương, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật, làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc, lan tỏa hơn nữa giá trị văn hóa trên hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tiết mục dự thi của đơn vị Phước Sơn. Ảnh: X.H

Kết quả, Ban tổ chức trao 10 giải A, 15 giải B và 10 giải C cho các tiết mục xuất sắc. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị TP.Hội An; giải Nhì đơn vị Quế Sơn và Nam Trà My; giải ba gồm Tây Giang, Điện Bàn và Phước Sơn.