Triển lãm trực tuyến "Xuôi dòng sông Thu" gây quỹ xây nhà cho người nghèo Quảng Nam

(QNO) - Bắt đầu từ ngày 2/11, triển lãm trực tuyến "Xuôi dòng sông Thu năm 2023" khai mạc với sự tham gia của 21 họa sĩ chuyên nghiệp cùng 32 bức tranh. Chương trình thực hiện với mục đích quyên góp xây dựng nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Kinh Tài được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm sẽ đăng tải tác phẩm trên Website "www.xuoidongsongthu.com", Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của chương trình là quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm, đóng góp cho quỹ "Gieo nhà gặt nhà" để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Các họa sĩ tham gia triển lãm thuộc nhiều trường phái, phong cách khác nhau với các tác phẩm hội họa thú vị.

Tác phẩm của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn. Ảnh: B.T.C

Từ tác phẩm sơn dầu vẽ Hội An với bút pháp mạnh mẽ của họa sĩ Lê Kinh Tài đến khung cảnh làng quê yên bình của họa sĩ Mai Xuân Oanh với tác phẩm Mùa xuân Tây Bắc; tranh lụa Tuổi mộng mơ của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn...

Trong số này có nhiều họa sĩ đã nhiều năm tích cực đóng góp cho chương trình nhằm mang đến mái ấm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tác phẩm Mùa xuân Tây Bắc của họa sĩ Mai Xuân Oanh. Ảnh: B.T.C

Quỹ "Gieo nhà gặt nhà" do họa sĩ Ngô Trần Vũ thành lập từ năm 2018, đến nay đã quyên góp hơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây hơn 60 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/căn.

Riêng năm 2022, các họa sĩ đã đóng góp cho quỹ "Gieo nhà gặt nhà" hơn 240 triệu đồng từ tiền bán tranh trong triển lãm.

Dự kiến triển lãm Xuôi dòng sông Thu năm 2023 kéo dài đến ngày 9/11.