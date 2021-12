(QNO) - Tối 30.12, bà Nguyễn Thu - công an viên thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 8 Plus nên đến Công an xã giao nộp tìm người đánh rơi. Qua kiểm tra, Công an xã Tam Anh Bắc tìm được chủ nhân vào trao trả lại tài sản vào chiều 31.12. Đơn vị cũng đã tuyên dương khen thưởng về hành động đẹp này.

