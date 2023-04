(QNO) - Công an huyện Tiên Phước vừa phối hợp Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh. Học sinh được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay; cảnh báo các hành vi vi phạm an toàn giao thông và mức xử phạt vi phạm hành chính cụ thể; đồng thời được tham gia đố vui trúng thưởng xoay quanh chủ đề an toàn giao thông trong học đường.

