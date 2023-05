(QNO) - Đợt nghỉ lễ vừa qua (29/4 - 3/5), Công an thị xã Điện Bàn phát hiện và làm rõ 7 vụ đánh bạc; trong đó có vụ đánh bạc do một nhóm đối tượng chuyên tổ chức tại các đám tang, nằm trong diện theo dõi của lực lượng công an. Công an thị xã còn phát hiện 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 9 gói ma túy đá (4,44g), 2,82g ma túy ketamin, 5 viên nén là ma túy loại MDMA (1,94g).

