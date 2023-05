(QNO) - Chiều 26/5, Hội đồng hương Quế An tại TP.Hồ Chí Minh trao tặng 40 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bị bệnh hiểm nghèo ở xã Quế An. Hội cũng trao 1 mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng do Tập đoàn An Hiệp Phát (TP.Hồ Chí Minh) tài trợ.

