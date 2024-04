Quốc phòng - An ninh Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 280 phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025).

Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND. Ảnh minh họa

Các hoạt động nằm trong đề án bao gồm: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua - khen thưởng; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu; hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động đối ngoại; hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm với chủ đề: "Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", "Xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc" trên các phương tiện truyền thông của trung ương, địa phương trong và ngoài CAND.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức vận động văn nghệ sĩ, trí thức cả nước tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề "An ninh với cuộc sống"; tổ chức triển lãm chuyên đề (tại chỗ, lưu động) về thành tựu của lực lượng CAND (thành tích, chiến công, vũ khí, trang bị kỹ thuật, công nghiệp an ninh, văn học nghệ thuật, báo chí…).

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, trong đó có tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo quần chúng nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng CAND.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và một số cuộc hội thảo chuyên đề, chuyên ngành.

Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Bộ Công an và đơn vị liên quan triển khai các hoạt động trọng điểm giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, nhất là tại các địa phương có khu di tích lịch sử CAND, khu căn cứ cách mạng.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà, tôn vinh đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ, cán bộ công an cao cấp qua các thời kỳ; gặp mặt nguyên cán bộ công an tiêu biểu trong dịp kỷ niệm.

Quyết định nêu rõ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải toàn diện, sâu rộng, sát với chức năng, nhiệm vụ của CAND, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp...