Biên giới - Hải đảo Tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại Tây Giang (QNO) - Tối nay 18/1/2025, tại Đồn Biên phòng Tr'Hy (Tây Giang), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" xuân Ất Tỵ 2025, thu hút hàng nghìn đồng bào các xã biên giới tham gia.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: A.N

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Văn Bình - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh các sở, ban ngành của tỉnh; các huyện có tuyến biên giới và cộng đồng người Lào huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông).

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn chương trình nhằm tri ân đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Giang đã sát cánh cùng lực lượng bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây là dịp để thể hiện tinh thần "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau."

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: A.N

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng khi được tham dự chương trình ý nghĩa tại vùng đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tấm chân tình sâu nặng của các ban ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi gắm, sẻ chia với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới xa xôi.

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2024, trong bối khó khăn, thách thức chung của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và khó khăn nội tại; song với tinh thần đoàn kết, nhất trí với nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, đồng bộ, Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Trong thành quả chung đó, có sự chung sức, đồng lòng và sự đóng góp to lớn của đồng bào, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng vùng biên giới.

Lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: A.N

"Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, đối sách trong công tác bảo vệ biên giới, biển đảo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức phát động và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

Thành quả đó đã góp phần tô thắm truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" - hình ảnh người lính quân hàm xanh đồng hành cùng đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương, khen ngợi tinh thần trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nhà trong thời gian qua" - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.



Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà tết cho các hộ khó khăn. Ảnh: A.N

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Trí mong muốn, tinh thần và dư âm của chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" sẽ tiếp tục lan tỏa và được cụ thể hóa thành những hành động, việc làm thiết thực, thể hiện sâu sắc tình nghĩa quân dân bền chặt.

Kết nối, vận động nguồn lực, mang hơi ấm mùa xuân đến với bà con nơi bản làng xa xôi, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng biên cương của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.



Hàng trăm suất quà được trao tại chương trình. Ảnh: A.N

Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Tây Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân vùng biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo vệ biên giới quốc gia. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chỉ đạo các ngành, lực lượng liên quan, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xậy dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tham gia giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh trật tự khu vực biên giới; giữ vũng ổn định chính tri, trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển...



Phó Chủ tịch UUND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng khen cho các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chương trình. Ảnh: A.N

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm nay được tổ chức vơi nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào khó khăn. Ngoài hỗ trợ 24 con bò giống với tổng giá trị 384 triệu đồng, còn tổ chức trao 30 suất quà cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, hỗ trợ 1.500 suất quà tết (800 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, các hộ giáp biên thuộc nước bạn Lào, cùng với "Gian hàng 0 đồng"; 600 chăn ấm và 3.000 áo ấm phân phát cho các hộ dân nghèo; 74 xe đạp; 18 giếng khoan; 16 ngôi nhà "Mái ấm biên cương"; 5 công trình "Thắp sáng vùng biên"... với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh tặng bằng khen cho các đơn vị tài trợ luôn đồng hành cùng chưng trình. Ảnh: A.N

Tiết mục nghệ thuật do phụ nữ Cơ Tu xã Tr'Hy biểu diễn. Ảnh: A.N

Hơn 1.000 người dân biên giới tham gia chương trình. Ảnh: A.N

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: A.N

Thiếu nữ Cơ Tu dịu dàng cùng vũ điệu da dá. Ảnh: A.N