Xã hội Tổ chức CRS hỗ trợ Điện Bàn 840 triệu đồng xây mới, sửa chữa 21 căn nhà phòng chống thiên tai (QNO) - Từ tháng 5 đến tháng 9/2024, Tổ chức CRS đã hỗ trợ 3 xã, phường của Điện Bàn gồm Điện Thọ, Điện An và Điện Minh 840 đồng xây mới, sửa chữa 21 căn nhà để phòng chống bão lũ, thiên tai.

Dự án trao tiền hỗ trợ xây mới nhà cho người dân để phòng chống thiên tai. Ảnh: D.A

Chiều nay 19/9, BQL dự án CRS thị xã Điện Bàn phối hợp với Tổ chức CRS tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Triển khai thực hiện hướng dẫn quy trình đánh giá rủi ro thiên tai, phục hồi tái thiết nhà ở sau thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2/2024.

Với mục tiêu xây dựng những mô hình nhà an toàn thông qua việc chia sẻ cuốn tài liệu Hướng dẫn quy trình đánh giá rủi ro thiên tai, phục hồi tái thiết nhà ở sau thiên tai dựa vào cộng đồng và cách thực hành tốt về sửa chữa, gia cố nhà an toàn tại miền Trung Việt Nam, từ tháng 4 đến tháng 9/2024 dự án CRS đã triển khai thực hiện tại 3 xã, phường thuộc thị xã Điện Bàn gồm Điện Thọ, Điện Minh và Điện An.

Thông qua các hoạt động như tập huấn nhà ở an toàn; minh họa các thực hành tốt về kỹ thuật sửa chữa, gia cố nhà an toàn với thiên tai… tổ chức CRS đã tiến hành tập huấn về kỹ thuật xây dựng nhà ở an toàn cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật xã, phường; cán bộ thôn, khối phố; các chủ thợ xây về nhà ở an toàn trước thiên tai…

Hội nghị tổng kết dự án giai đoạn 2/2024. Ảnh: K.L

Đồng thời, làm việc, thống nhất với các bên về quy trình thực hiện dự án, tiêu chí chọn hộ hưởng lợi và nguồn vốn hỗ trợ; khảo sát sơ bộ, lựa chọn hộ minh họa sửa chữa gia cố nhà an toàn với thiên tai; khảo sát chi tiết đánh giá hiện trạng nhà, lên dự toán kỹ thuật gia cố, sửa chữa và ngân sách; họp định hướng cho các hộ gia đình được lựa chọn về tham gia giám sát và tài liệu về nhà an toàn; minh họa các thực hành tốt về kỹ thuật sửa chữa, gia cố nhà an toàn với thiên tai.

Với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà cùng sự hỗ trợ của các đoàn thể địa phương, đã có 21 hộ trên địa bàn 3 xã, phường Điện Thọ, Điện An, Điện Minh (mỗi xã, phường 7 nhà) được hưởng lợi từ dự án. Trong đó xây mới 6 nhà và sửa chữa 15 nhà, tổng số tiền từ dự án 840 triệu đồng.

Tổng cộng có 21 ngôi nhà tại Điện Bàn đã được dự án hỗ trợ xây mới, sửa chữa kiên cố trong giai đoạn 2/2024. Ảnh: D.A

Tại hội nghị, hầu hết ý kiến đều bày tỏ cảm kích trước những hỗ trợ của dự án đối với các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế giúp phòng chống thiên tai, bão lũ hiệu quả. Đặc biệt, thông qua sự hỗ trợ của dự án đã mở ra cơ hội, tạo chất xúc tác cho người dân cố gắng nỗ lực hơn để xây mới, sửa chữa lên những căn nhà vững chãi, đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống thiên tai.

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện An nhìn nhận, dự án án rất ý nghĩa và thiết thực khi từ một ngôi nhà xập xệ xuống cấp qua sự hỗ trợ của dự án người dân đã có được căn nhà khang trang, vững chãi để yên tâm trong bão lũ.

Tại phường Điện An, từ 280 triệu đồng dự án hỗ trợ, Ủy ban MTTQ phường cũng đã đối ứng thêm 45 triệu đồng cho 4 nhà (tùy hoàn cảnh gia đình mà các hộ có sự hỗ trợ đối ứng khác nhau) cùng sự xoay xở của gia đình đã giúp xây mới, sửa chữa các công trình hoàn thiện vững chãi, có gác lửng để tránh lũ lụt.

“Đây là năm đầu tiên Điện An tiếp cận dự án CRS và cũng cảm nhận được sự khác biệt. Điều này thể hiện ở sự phối hợp giám sát bài bản của dự án khi trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng nhằm đảm bảo các ngôi nhà đáp ứng tốt nhất những tiêu chuẩn về phòng chống thiên tai” - ông Hùng chia sẻ.