Tổ chức cuộc thi chăm sóc mắt và phòng chống suy giảm thị lực ở học sinh

Cuộc thi dành cho tất cả học sinh tại các trường tiểu học và THCS trên toàn quốc (kể cả các trường ngoài công lập) trong năm học 2024 - 2025.

Nội dung thi tập trung về kiến thức chăm sóc mắt và phòng chống suy giảm thị lực dành cho học sinh. Cụ thể là về cấu tạo và chức năng của đôi mắt; tật khúc xạ học đường (cận thị, viễn thị, loạn thị) và một số biện pháp phòng chống; các bệnh về mắt thường gặp ở học sinh; chấn thương mắt, các biện pháp sơ cứu ban đầu và phòng ngừa.

Học sinh dự thi làm bài trực tuyến gồm 30 câu trắc nghiệm trên phần mềm tại địa chỉ “http://matsanghochay.moet.gov.vn”.

Để tham gia cuộc thi, thí sinh đăng ký, đăng nhập và trả lời trực tiếp 30 câu hỏi trắc nghiệm do phần mềm hệ thống cung cấp.

Thời gian làm bài tối đa 30 phút và mỗi thí sinh chỉ được phép làm bài thi một lần. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả, số câu trả lời đúng và thời gian thực tế sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.

Thời gian thi từ 25/11 - 15/12; chấm thi từ ngày 15/12 - 25/12; tổng kết trao giải từ 25/12- 31/12/2024. Bài thi được hệ thống chấm tự động trực tuyến và kết quả được cập nhật tại website http://matsanghochay.moet.gov.vn.

Giải tập thể dành cho các sở GD-ĐT được hệ thống xét chọn theo tiêu chí: có tỷ lệ học sinh tham gia cao nhất; có tỷ lệ bài thi đạt kết quả cao nhất.

Giải cá nhân dành cho học sinh được hệ thống xét chọn theo tiêu chí: bài làm có kết quả cao nhất; có thời gian hoàn thành ngắn nhất; bài làm hợp lệ theo quy định.

Về tập thể, ban tổ chức sẽ trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải khuyến khích cho các sở GD-ĐT với trị giá mỗi giải thưởng lần lượt là 2,5 triệu, 2 triệu, 1,5 triệu, 1 triệu đồng.

Giải cá nhân dành cho học sinh mỗi cấp học là 5 giải nhất (trị giá 2 triệu đồng/giải); 10 giải nhì (1,5 triệu đồng); 15 giải ba (1 triệu đồng), 20 giải khuyến khích (500 nghìn đồng).

Tài liệu tham khảo cuộc thi: Tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa dành cho học sinh và giáo viên tiểu học, THCS do Bộ GD-ĐT ban hành; Hướng dẫn chăm sóc mắt học đường do Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế biên soạn; Tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT cùng các tài liệu khác liên quan đến chăm sóc mắt do Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT ban hành.