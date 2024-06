An ninh trật tự Tổ tuần tra 959 phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép ma túy (QNO) - C.N.H.T. (SN 1989, trú thôn Hòa Đông, Tam Nghĩa, Núi Thành) bị bắt tạm giam sau quá trình củng cố hồ sơ, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam C.N.H.T. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với C.N.H.T. về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào ngày 14/5, Tổ tuần tra 959 Công an huyện Núi Thành tuần tra, phát hiện T. có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ny lông chứa ma túy tại thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa. Công an xác định gói ma túy trên là ma túy đá, loại methaphetamin.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.