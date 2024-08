Chính trị Tọa đàm kỷ niệm 25 năm tái lập xã Jơ Ngây (QNO) - Ngày 14/8, xã Jơ Ngây (Đông Giang) tổ chức tọa đàm kỷ niệm 74 năm thành lập (1/10/1950 - 1/10/2024) và 25 năm tái lập xã (16/8/1999 - 16/8/2024).

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số xã Jơ Ngây có nhiều đổi thay sau 25 năm tái lập xã. Ảnh: NGỌC VY

Cách đây 74 năm, xã Jơ Ngây được thành lập. Tháng 10/1950 đến tháng 7/1975, xã có tên Jơ Ngây; tháng 11/1975, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định giải thể xã Jơ Ngây sắp xếp vào xã Sông Kôn, huyện Hiên. Ngày 16/8/1999, xã Jơ Ngây được tái lập theo Nghị định số 71/NĐ-CP của Chính phủ.

Xã có diện tích tự nhiên 5.574ha, với 692 hộ/2.681 nhân khẩu, trong đó hơn 75% làm nghề nông. Năm 1999 toàn xã chỉ có 1 trường học tranh tre vách nứa với 2 phòng học (gồm 5 giáo viên và 50 học sinh), chưa có trạm y tế. Đến nay, xã có 10 điểm trường với 29 phòng học (gần 700 học sinh và 44 giáo viên); trạm y tế có 9 giường bệnh và đạt chuẩn quốc gia.

Tổng sản lượng lương thực có hạt của xã hiện đạt 1.070 tấn, tăng 25 lần so với năm 1999; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt hơn 23,1 tỷ đồng, tăng 15 lần so với năm 1999. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 33 triệu đồng/năm, tăng 15 lần so với 25 năm trước.

Sau 25 năm tái lập xã, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã được đẩy lùi. Năm 1999 toàn xã chưa có hộ gia đình văn hóa thì đến cuối 2023 tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96,99%. Công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công, hỗ trợ xóa nhà tạm được quan tâm thực hiện.

Xã Jơ Ngây cũng là nơi hội tụ, giao thoa nền văn hóa của 4 dân tộc anh em cùng chung sống, mang đến một nền văn hóa đa dạng, phong phú, đậm bản sắc.

Dịp này, UBND xã Jơ Ngây tặng giấy khen 14 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương qua 25 năm tái lập.