Cùng Báo Quảng Nam hội nhập!

Hai năm qua, cùng với cơ cấu lại ấn phẩm báo in như ra cách nhật và tăng trang báo ngày, tổ chức thêm ấn phẩm chuyên đề Văn hóa Quảng Nam…, Báo Quảng Nam đẩy mạnh phát triển báo điện tử, đồng nghĩa với việc mảnh đất dành cho cộng tác viên rộng mở, giàu tiềm năng và cơ hội thử sức sáng tạo!

Hội nghị cộng tác viên tiêu biểu được Báo Quảng Nam tổ chức hằng năm.

Thách thức mới của nghề báo

Nhìn lại, con số 422 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài cùng tham gia xây “ngôi nhà” Báo Quảng Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam - ông Nguyễn Hữu Đổng nói, điều đó thật đáng quý giá và ấm áp!

Có những bạn trẻ mới vào nghề, lòng chất chứa nhiệt tình và đam mê thử sức với những thể loại báo chí mới; thì cạnh đó những người vai chú bác, đàn anh, đàn chị đã hơn 30 năm cộng tác với Báo Quảng Nam luôn dành sự quan tâm, theo trend (xu hướng) cùng lớp trẻ, cũng hào hứng chia sẻ, lan tỏa thông tin khi có bài đăng trên báo in và xuất hiện trên báo điện tử, hoặc có khi được phát hành qua các nền tảng Fanpage, YouTube, Zalo, Google News… Niềm vui vì thế càng lan tỏa không biên giới.

Nhìn lại con số hàng nghìn bài báo với nhiều thể loại báo chí khác của cộng tác viên xuất hiện trên mặt báo mỗi năm, rồi mỗi ngày có đến hàng trăm tin bài thời sự gửi về với bao cung bậc thao thức buồn vui cùng nhịp sống…, đủ thấy sự thủy chung, tận tình của các cộng tác viên Báo Quảng Nam suốt nhiều năm qua.

Giờ hãy nói chuyện tương lai.

Sự chuyển động liên tục trong đời sống truyền thông đã tạo nên áp lực lớn đối với bất kỳ cơ quan báo chí nào, không riêng gì một cơ quan báo Đảng. Báo Quảng Nam đã hội nhập dòng chảy đó với việc thử nghiệm các loại hình báo chí hiện đại từ vài năm nay, song với tốc độ đổi thay nhanh chóng của đời sống truyền thông, khiến những người chuyên tâm nhất với nghề cũng choáng váng!

Mới đây thôi, những khái niệm báo chí hiện đại, báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp, báo chí tương tác… còn mới mẻ, thì nay, có vẻ nó đã đứng một chân ở bậc cửa bên kia rồi.

Đoàn công tác của Báo Quảng Nam làm việc với huyện Tây Giang về phát triển nội dung trang địa phương Tây Giang. Ảnh: A.NGƯỚC

Theo nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, Báo Quảng Nam dù sở hữu đội ngũ phóng viên cơ hữu đam mê, tâm huyết, thạo nghề và sáng tạo, song cũng có lúc hụt hơi với sự chuyển động quá nhanh bởi sự vận động, phát triển của báo chí, phải liên tục thích nghi, vừa làm vừa học để không tụt hậu…

“Nợ” cộng tác viên

Ban Biên tập Báo Quảng Nam từng nêu trong các cuộc họp về chuyên môn rằng tờ báo còn “nợ” nhiều với cộng tác viên.

Món “nợ” đầu tiên là chưa có một cuộc rà soát chu đáo về độ tuổi, lĩnh vực, địa bàn, khả năng, sở trường tác nghiệp… để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, phát triển phù hợp.

Thứ hai là chưa thể phát triển mạng lưới cộng tác viên vùng sâu vùng xa rộng khắp - nơi phóng viên không thể có mặt kịp thời trong những tình huống khẩn cấp cũng như tòa soạn không thể “cắm” phóng viên ở lại ngày này qua tháng khác. Nhìn lại, có những lúc rất lo âu khi địa bàn nhiều năm gần như “trắng” cộng tác viên!

Thứ ba là chưa thể tổ chức được các khóa đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho cộng tác viên, nhất là kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, cho đến tổ chức các hoạt động mang tính chất trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để cộng tác viên có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp…

Thứ tư là Báo Quảng Nam chưa tổ chức được hệ thống tài liệu nghiệp vụ cũng như chưa có hình thức hỗ trợ kỹ thuật phù hợp để cộng tác viên tự tin cộng tác, hội nhập “sân chơi”...

Nhận “nợ” nhiều như vậy là Báo Quảng Nam nghiêm túc nhận thấy trách nhiệm của mình trong vận hành, phát triển một tờ báo mà lực lượng cộng tác viên là thành phần quan trọng, vô cùng thiết yếu.

Vì vậy khi Đề án phát triển Báo Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đang được triển khai thực hiện, trong đó có hạng mục xây dựng hoàn thiện tòa soạn hội tụ, vận hành ổn định hệ thống quản trị nội dung (CMS), xây dựng mới hoàn toàn bộ giao diện báo điện tử, áp dụng quy trình xuất bản báo in - báo điện tử (phiên bản mới) đi vào quy củ thì dự kiến sẽ có 70 - 80% cộng tác viên được sử dụng các nền tảng công nghệ hiện đại như hệ thống quản lý nội dung, tham gia cùng tòa soạn trong các công đoạn sản xuất một số thể loại báo chí đặc trưng hoặc tình huống đặc biệt.

Cạnh đó, một vài cuộc thi viết, thi làm phim ngắn hoặc các thể loại báo chí mới… dự kiến cũng sẽ tổ chức để những cộng tác viên cơ hữu có cơ hội thực hành, cọ xát với cách làm báo mới…

Từ đầu năm đến nay, có 422 cộng tác viên có tác phẩm đăng trên Báo Quảng Nam, trong đó, cộng tác viên thường xuyên khoảng 100 người. Tác phẩm của cộng tác viên đã sử dụng từ ngày 1/1 đến 15/10/2023 gồm có 1.496 bài; 2.632 tin; 33 phóng sự ảnh; 359 video; 392 bản tin tiếng Anh; 41 phóng sự hình. Cùng thời gian, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Nam thực hiện 2.908 bài, 4.120 tin, 48 phóng sự ảnh, 1.014 video, 551 bản tin tiếng Anh, 52 phóng sự truyền hình...

Hội nhập “cuộc đua” thông tin

Báo Quảng Nam cũng đang xây dựng lộ trình tiếp cận đến công chúng gần hơn nữa với phương châm “bạn đọc ở đâu, báo đảng ở đó”. Với 10.000 tờ báo in mỗi kỳ phát hành (mỗi tuần, Báo Quảng Nam xuất bản 4 kỳ báo gồm thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, cuối tuần, và ấn phẩm chuyên đề Văn hóa Quảng Nam xuất bản hằng tháng); khoảng 12 triệu lượt truy cập mỗi năm vào báo điện tử; hơn 16.000 người theo dõi trên Fanpage; hơn 1.400 lượt người đăng ký kênh YouTube và theo dõi các kênh đa phương tiện khác do Báo Quảng Nam sở hữu; hàng nghìn độc giả các nước theo dõi QuangNamNews… chưa phải là con số tự hào mà còn phải tiếp tục nâng lên.

“Đi xa rồi để về gần. Báo Quảng Nam phát hành về địa phương hay đưa tin về địa phương - dù là qua kênh báo in, báo điện tử hay các nền tảng mạng xã hội khác thì cộng tác viên (ở các địa phương) cũng là lực lượng chủ lực.

Những năm qua, chuyên trang “Trang địa phương” trên báo in khá đa dạng; còn trên báo điện tử hằng ngày dày đặc tần suất thông tin địa phương… thì cộng tác viên chính là lực lượng chủ yếu, là “chiếc cầu” đưa tin cho cơ sở!” - Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng khẳng định.

Nhìn lại, Báo Quảng Nam lâu nay chưa làm tốt việc xây dựng chiến lược lan tỏa thông tin về địa phương. Do vậy mà có những sự vụ, sự việc báo đã thông tin khá chi tiết, cụ thể, song đáng tiếc là không đến được nơi cần đến, một bộ phận người dân do nhiều lý do mà không nắm bắt được thông tin chính thống. Và tin đồn, thông tin sai sự thật lên ngôi, lan truyền nhanh chóng…

Tới đây, các cộng tác viên Báo Quảng Nam sẽ được hướng dẫn cách thức lập kênh truyền thông tin địa phương mình, qua đó vừa giúp báo lan tỏa thông tin, vừa tạo dựng “thương hiệu” một nhà báo trong lòng công chúng…

Chuyển động đời sống xã hội, sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi liên tục, nhanh chóng của nghề báo đã đưa chúng ta lên xa lộ thông tin với nhiều thú vị mà cũng nhiều thách thức. Song hành với Báo Quảng Nam, các cộng tác viên thân thiết hãy hội nhập, cùng vào cuộc đua với nghề báo!