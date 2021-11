Dự án KCN Tam Thăng 2 tại xã Bình Nam: Địa phương khẳng định giải quyết đúng pháp luật đất đai và quy trình khiếu nại

(QNO) - Liên quan vụ việc các hộ dân cản trở thi công dự án Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2 tại xã Bình Nam (gọi tắt Dự án KCN Tam Thăng 2), UBND huyện Thăng Bình vừa có thông cáo báo chí làm rõ những nội dung về thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi đất dự án; quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân.

Người dân tụ tập đông người cản trở thi công dự án. Ảnh: NC.

Không bồi thường do đất thuộc UBND xã quản lý

Theo UBND huyện Thăng Bình, ngày 24.3.2017, Dự án KCN Tam Thăng 2 đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư. Để triển khai dự án, Thăng Bình đã thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Thế nhưng, 19 hộ dân tại thôn Nghĩa Hòa (xã Bình Nam) yêu cầu bồi thường khi địa phương thu hồi 27 thửa đất với tổng diện tích hơn 60.000m2. Đây là những trường hợp thu hồi đất không đủ điều kiện BT về đất. Khi Công ty CP Capella Quảng Nam (chủ đầu tư) tổ chức thi công dự án thì các hộ dân đứng ra ngăn cản.

Người dân nhiều lần cản trở lực lượng thi công dự án nhằm yêu cầu được bồi thường về đất. Ảnh: NC.

Các hộ gia đình nhiều lần đứng ra cản trở thi công, đỉnh điểm là từ ngày 4.11 đến 6.11, người dân tụ tập đông người tại khu vực hiện trường thi công dự án nhằm gây khó chủ đầu tư.

Về kiến nghị đòi quyền lợi bồi thường về đất của các các hộ dân, UBND huyện Thăng Bình khẳng định, 27 thửa đất mà các hộ dân yêu cầu không đủ điều kiện bồi thường với lý do đất do UBND xã Bình Nam quản lý. Theo hồ sơ địa chính, căn cứ Nghị định 64, ngày 27.9.1996 của Chỉnh phủ, thì 27 thửa đất trên thuộc một phần thửa đất số 47, tờ bản đồ số 09, diện tích 154.440m2, loại đất do UBND xã quản lý.

Giải quyết đúng trình tự đơn thư khiếu nại

Sau khi các hộ dân có đơn kiến nghị, khiếu nại, UBND xã Bình Nam tiến hành xác minh, tổ chức xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất các các hộ gia đình. Kết quả xác minh thể hiện, từ năm 1993 đến nay các thửa đất này bỏ hoang, không sản xuất, không sử dụng. Sau khi nhận văn bản trả lời của UBND xã Bình Nam, thì 11 hộ dân không thống nhất và làm đơn khiếu nại chính quyền xã.

Ngày 19.3.2021, UBND xã Bình Nam ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với 8 hộ dân với nội dung không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại; còn lại 3 hộ dân do nội dung khiếu nại không đúng theo quy định của pháp luật, UBND xã Bình Nam hướng dẫn các hộ gia đình này làm đơn khiếu nại đúng theo quy định pháp luật để giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án KCN Tam Thăng 2 đang thi công tại xã Bình Nam. Ảnh: NC.

Tuy nhiên, 8 hộ dân nói trên không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND xã Bình Nam và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Thăng Bình.

Ngày 2.8.2021, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với 8 hộ dân, kết quả giải quyết không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại và giữ nguyên quyết định giải quyết lần đầu của UBND xã Bình Nam. Đến nay, 8 hộ gia đình này không khởi kiện đến cơ quan tòa án.



Những căn cứ pháp lý dự án: Ngày 24.3.2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án KCN Tam Thăng 2. Ngày 9.10.2020, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) ký Quyết định số 191 về việc cho Công ty CP Capella Quảng Nam thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Dự án KCN Tam Thăng 2 (đợt 4) tại xã Bình Nam. Ngày 25.2.2020, UBND huyện Thăng Bình ban hành 27 quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án KCN Tam Thăng 2. Ngày 12.11.2020, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Nam tổ chức bàn giao cho chủ đầu tư các diện tích đã thu hồi. Ngày 2.11.2021, UBND huyện Thăng Bình có Công văn số 1683 về việc giao nhiệm vụ giải quyết một số tồn tại, vướng mắc để bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện thi công dự án.

Về trường hợp ông Phan Thanh Khiết, ông Tăng Ngọc Minh (trú tại xã Bình Nam) đã sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải các nội dung, thông tin vụ việc, UBND huyện Thăng Bình cho rằng, quá trình tổ chức bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực thi công dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không có việc làm ngơ, không có hành động xô xát, đàn áp nhân dân như thông tin do một số cá nhân đăng tải trên mạng xã hội.