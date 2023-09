Nuôi thủy sản trái phép trong khu neo đậu tàu cá An Hòa

(QNO) - Nhiều hộ dân tại xã Tam Quang chiếm dụng khu neo đậu tàu cá An Hòa (thuộc địa phận 2 xã Tam Quang, Tam Giang, Núi Thành) để nuôi trồng thủy sản. Hành vi này khiến các tàu cá của ngư dân gặp khó khăn trong di chuyển, mất chỗ neo đậu, tránh trú bão.

Khoảng 30 lồng bè nuôi thủy sản trái phép trên mặt nước tại khu neo đậu tàu cá An Hòa. Ảnh: Đ.H

Năm 2010, khu neo đậu tàu cá An Hòa được đưa vào sử dụng với mục đích làm nơi neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền. Sau đó, công trình này được nâng cấp để đảm bảo cho các tàu cá công suất lớn ra vào trú bão an toàn trong mùa mưa bão, được ngư dân địa phương đánh giá cao về hiệu quả công năng sử dụng một âu thuyền.

Thế nhưng, nhiều năm qua, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của địa phương, nhiều hộ dân ở Tam Quang đã chiếm dụng mặt nước làm các bè nuôi thủy sản.

“Việc nuôi hàu, cá ở âu thuyền An Hòa rất nguy hiểm cho các tàu cá, nhất là trong các tình huống khẩn cấp cần đưa tàu vào neo đậu thì bị vướng không thể di chuyển, neo tàu. Rồi khi xảy ra sự cố va đập làm hư hỏng tàu cá thì ai đền bù tài sản cho chúng tôi?” – ngư dân T.T. bức xúc.

[VIDEO] - Nuôi thủy sản trái phép tại Khu neo đậu tàu cá An Hòa:

Your browser does not support the video tag. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực mặt nước của khu neo đậu tàu cá An Hòa có khoảng 30 lồng bè nuôi thủy sản của các hộ dân. Các lồng bè này được chằng néo sát trụ neo, chiếm dụng vị trí neo đậu và gây cản trở lối ra vào của tàu cá.

Theo một người nuôi thủy sản trái phép ở thôn Sâm Linh Tây, do không làm nghề biển nên ông tận dụng mặt nước của âu thuyền để thả 1 bè nhằm kiếm thêm thu nhập. “Mỗi vụ nuôi hàu kéo dài khoảng 5 tháng là thu hoạch và khi đến mùa mưa thì mình kéo bè lên bờ, trả lại mặt nước để tàu vào trú bão” – người này phân trần.

Việc chiếm dụng này diễn ra nhiều năm khiến các chủ tàu có bức xúc. Ảnh: Đ.H

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang Nguyễn Lợi cho biết, mặc dù chưa xảy ra tình trạng thiệt hại nghiêm trọng do va chạm giữa thuyền tàu với lồng bè nuôi thủy sản nhưng những tác động xấu khó tránh khỏi.

“Nhiều ngư dân phản ánh việc di chuyển tàu thuyền neo đậu tại An Hòa trở nên khó khăn hơn khi phải luồn lách qua lồng bè hoặc các tàu lớn không thể thả neo tại các trụ neo do vướng” – ông Lợi nói.

Trước phản ánh của ngư dân, UBND xã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lồng bè, trả lại hiện trạng mặt nước. Tuy nhiên, các đợt vận động này chỉ mang giải pháp tạm thời vì sau đó các hộ dân nuôi trồng thủy sản tái diễn việc chiếm dụng mặt nước của khu neo đậu.

“Có nhiều hộ dân ở Tam Quang làm nghề nuôi trồng thủy sản nhưng theo quy hoạch thì xã không có vùng nuôi trồng thủy sản. Vì vậy mới diễn ra câu chuyện chiếm dụng mặt nước ở nhiều khu vực, trong đó có khu neo đậu tàu cá An Hòa. Chúng tôi vận động các hộ dân này di chuyển qua nuôi trồng tại vị trí quy hoạch bên xã Tam Hải nhưng vì nhiều lý do nên chỉ vài hộ dân chấp hành” – ông Lợi cho biết.

Các lồng bè nuôi thủy sản chằng néo vào các trụ neo khiến tàu cá gặp khó khăn khi vào đây neo đậu. Ảnh: Đ.H

“Chúng tôi đã phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT vận động, hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại Tam Quang di dời lồng bè đến khu quy hoạch nuôi trồng mới, để các tàu thuyền được an toàn khi vào đây neo đậu. Tiếp nhận thông tin do Báo Quảng Nam cung cấp, địa phương sẽ có biện pháp thắt chặt quản lý trong thời gian đến, rà soát các hộ dân còn nuôi trồng thủy sản để di dời toàn bộ nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chiếm dụng trái phép mặt nước, trả lại đúng công năng của khu neo đậu tàu cá An Hòa” (Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành)



Núi Thành cần sớm trả lại hiện trạng khu neo đậu tàu thuyền khi mùa mưa bão sắp đến gần. Ảnh: Đ.H

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An: