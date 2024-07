Quốc phòng - An ninh Toàn tỉnh Quảng Nam đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (QNO) - Sáng nay 1/7, đồng loạt 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường An Mỹ. Ảnh: T.C

Tại TP.Tam Kỳ, lễ ra mắt được tổ chức điểm tại phường An Mỹ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hà Lai cùng lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ và đông đảo đại biểu, nhân dân dự lễ ra mắt tại phường An Mỹ.

UBND phường An Mỹ đã công bố quyết định ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại 8 khối phố, với tổng cộng 32 thành viên.

Các đại biểu dự lễ ra mắt đã được thông tin về lịch sử hình thành, những đóng góp tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại địa phương; yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở hiện nay và sự hình thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

UBND TP.Tam Kỳ cũng đã thông tin tóm tắt nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; công tác tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng và Đại tá Nguyễn Hà Lai tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt. Ảnh: T.C

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh cho hay, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ hôm nay 1/7.

Trên cơ sở Quyết định số 176 của Chính phủ, Thông tư số 14 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi hành Luật theo đúng tinh thần, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an.

Ngày 21/6, tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 14 quy định thành lập tổ bảo vệ ANTT; mức hỗ trợ hàng tháng và chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đây là cơ sở để đảm bảo mọi điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động ngay sau khi Luật có hiệu lực, qua đó thể hiện sự quan tâm đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương.

"Việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày hôm nay là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng này nhanh chóng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định" - Đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Diễu hành ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: T.C

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ tặng hoa, tặng quà chúc mừng lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở phường An Mỹ. Sau lễ ra mắt, các lực lượng đã tham gia diễu hành dọc một số tuyến đường ở TP.Tam Kỳ.