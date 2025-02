Thế giới Tôn vinh ẩm thực qua sách tranh Sự kỳ diệu của ẩm thực Hàn Quốc qua những bộ truyện tranh đầy màu sắc đã thu hút độc giả trẻ trên toàn thế giới.

Một trang trong sách tranh Who Made Gimbap

Đối với nhiều trẻ em Hàn Quốc, việc cẩn thận cuộn gimbap hay kimbap (cơm cuộn rong biển) không chỉ là câu chuyện của ẩm thực mà là ngôn ngữ tình yêu lan truyền qua nhiều thế hệ.

Dù cho đó là một đứa trẻ quyết tâm thành thạo nghệ thuật làm gimbap; một đứa trẻ tinh nghịch bị ám ảnh bởi kim chi hay một cô gái sinh nhật phân vân chọn giữa súp rong biển và bánh nướng; những mẩu chuyện trên đều chứng minh ẩm thực là cầu nối giữa các nền văn hóa, là bài học về di sản gia đình và là cuộc phiêu lưu thú vị đang chờ đợi để khám phá.

Sách tranh song ngữ Hàn - Anh “Who Made Gimbap?” (tạm dịch: Ai đã làm gimbap?) do tác giả, dịch giả người Mỹ gốc Hàn Jimin Lee viết và họa sĩ Song-i Kim minh họa, xuất bản năm 2024, kể câu chuyện ấm lòng về Yuri - cô bé rất thích gimbap tự làm của mẹ và quyết tâm tự làm món ăn để gây bất ngờ. Sự năng động vui tươi cùng một hành trình dễ đồng cảm, cuốn sách đã tạo được sự ấm áp về ý nghĩa của truyền thống gia đình...

Nữ tác giả Jimin Lee cho biết, bà thấy một khoảng trống trong văn học thiếu nhi với những câu chuyện phản ánh chân thực văn hóa Hàn Quốc tại xứ cờ hoa.

“Khi lớn lên, chúng tôi bắt đầu thắc mắc về văn hóa Hàn Quốc, thứ mà chúng tôi chưa tiếp xúc đủ nhiều”. Là người mẹ, Jimin Lee nhận ra rằng nấu ăn cho người thân yêu không chỉ là sự tiện lợi hay hiệu quả, bà tin, mỗi người Hàn Quốc đều có những kỷ niệm hoặc câu chuyện riêng gắn liền với gimbap.

Chính nữ tác giả muốn con cái cũng có những kỷ niệm đó dù chúng đang lớn lên ở Mỹ. Đó là lý do tại sao đôi khi Jimin Lee đóng gói gimbap cho chúng trong những ngày đi tham quan thực tế, giống như mẹ Jimin Lee đã làm cho bà khi còn nhỏ. Mới đây, Jimin Lee xuất bản cuốn Today is Seollal: Korean New Year’s Day (tạm dịch: Hôm nay là Seollal: Ngày đầu năm mới của Hàn Quốc).

The Most Perfect Persimmon (tạm dịch: Quả hồng hoàn hảo nhất) của tác giả Hannah Chung ra mắt năm ngoái, xoay quanh câu chuyện của Joo Hong - một cô gái trẻ háo hức chờ đợi chuyến thăm của bà ngoại và hy vọng sẽ tặng bà một quả hồng chín hoàn hảo làm món tráng miệng.

“Với tác phẩm đầu tay trong tư cách là tác giả kiêm họa sĩ minh họa, tôi muốn tạo ra câu chuyện chân thực và cảm động lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của mình... Chia sẻ tình yêu thông qua ẩm thực là một ngôn ngữ mạnh mẽ, không lời được truyền qua nhiều thế hệ. Tôi muốn ghi lại điều đó trong câu chuyện”.

Một trang trong sách tranh The Most Perfect Persimmon. Ảnh: K.T

Kim chi - một trong những món ăn mang tính biểu tượng, thiết yếu, chiếm vị trí trung tâm trong một số cuốn sách tranh, cung cấp cho độc giả cái nhìn về hương vị đậm đà, hương thơm nồng nàn và ý nghĩa văn hóa hay linh hồn ẩm thực Hàn Quốc.

Sách tranh Kimchi, Kimchi Every Day (tạm dịch: Kim chi, kim chi mỗi ngày) của tác giả Erica Kim xuất bản năm 2022 có cách tiếp cận vui nhộn, giới thiệu nhiều cách khác nhau để thưởng thức món ăn phổ biến của người Hàn.

Birthday Soup (tạm dịch: Món súp sinh nhật) của tác giả Grace Seo Chang với hình minh họa của Jaime Kim tôn vinh miyeokguk - súp rong biển, món được người Hàn Quốc dùng vào sinh nhật để tôn vinh người mẹ.

Trong câu chuyện, cô gái Maia giúp mẹ chuẩn bị món ăn đặc biệt này, đồng thời tôn vinh nền tảng đa văn hóa bằng cách kết hợp miyeokguk với bánh nướng nhỏ của người phương Tây, tạo ra món ăn mới cho tiệc sinh nhật.

Thông qua sự hài hước, phiêu lưu và những giá trị truyền thống, các tác giả truyện tranh Hàn Quốc muốn biến kim chi thành biểu tượng của tình yêu, sự kiên cường và là niềm tự hào về văn hóa của người Hàn.