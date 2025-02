Kinh tế Tổng dư nợ tín dụng chính sách Quảng Nam đạt hơn 8.100 tỷ đồng (QNO) - Sáng 3/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban tháng 1/2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Lê Hùng Lam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, trước, trong và sau tết, ngân hàng chính sách đảm bảo an toàn về mọi mặt; cán bộ, người lao động vui tết đón xuân an lành, tiết kiệm.

Công đoàn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời 42 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia”, tặng quà 8 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà và 15 con dê giống, 1 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã kết nghĩa Trà Vân (Nam Trà My).

Ngoài ra, tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, bệnh nhân nghèo tại huyện Bắc Trà My, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; tham gia chương trình “Tặng bánh chưng xanh - Tết sum vầy” tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tỉnh…

Theo ông Lê Hùng Lam, ngay từ đầu năm 2025, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã chủ động bám sát chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam để triển khai tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách hiệu quả, an toàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo, chính sách, người chấp hàng xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 31/1/2025, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đạt 8.142 tỷ đồng (tăng 62 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, nguồn vốn huy động qua tổ chức, cá nhân đạt 873 tỷ đồng (tăng 19 tỷ đồng so với đầu năm); nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương đạt 884,2 tỷ đồng (tăng 94 tỷ đồng so đầu năm). Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 8.110 tỷ đồng (tăng 50 tỷ đồng so với đầu năm); chất lượng tín dụng tiếp tục giữ vững.

Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tặng quà xã kết nghĩa Trà Vân (Nam Trà My). Ảnh: Q.VIỆT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam trong năm 2024 và tháng 1/2025. Đặc biệt, với nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã giữ vững đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến đúng mục đích, người vay, góp phần rất quan trọng vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bước sang năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tin tưởng Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công tới toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam.