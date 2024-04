Kinh tế Tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh đến ngày 31/3 đạt hơn 7.569 tỷ đồng (QNO) - Sáng nay 19/4, Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam chủ trì phiên họp đánh giá hoạt động tín dụng chính sách quý I/2014, triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp đánh giá hoạt động tín dụng chính sách quý I/2024, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Ảnh: Q.VIỆT

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam, tổng nguồn vốn đến 31/3/2024 hơn 7.586,2 tỷ đồng (tăng hơn 171,6 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, nguồn vốn trung ương hơn 5.683,9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 74,9% tổng nguồn vốn); nguồn vốn huy động qua tổ chức, cá nhân và qua tổ tiết kiệm & vay vốn hơn 1.130,6 tỷ đồng (tăng hơn 50,6 tỷ đồng so với năm 2023, chiếm tỷ lệ 14,9% tổng nguồn vốn); nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 771,4 tỷ đồng (tăng hơn 141,9 tỷ đồng so đầu năm, chiếm tỷ lệ 10,2% tổng nguồn vốn); nguồn vốn nhận ủy thác tổ chức người khuyết tật Việt Nam là 200 triệu đồng.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 31/3/2024 đạt hơn 7.569,1 tỷ đồng (tăng hơn 169,1 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 2,4%, hoàn thành 52,3% kế hoạch giao năm 2023 với 142.162 khách hàng còn dư nợ). Đến ngày 31/3/2024, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 12,4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,16% tổng dư nợ).

Người dân vùng cao tiếp cận tín dụng chính sách. Ảnh: Q.VIỆT

Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, chất lượng tín dụng được duy trì tốt, dư nợ tăng trưởng 2,4%. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi Quảng Nam tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng, hiệu quả. Trong quý I/2024 đã có 13.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi. Tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 3.722 lao động; giúp 936 hộ gia đình có học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn dược vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 5.783 công trình nước sạch vệ sinh…

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chính sách tồn tại không ít hạn chế. Trong quý I/2024, công tác kiểm tra, giám sát của thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh còn ít, tỷ lệ kiểm tra còn thấp. Về triển khai chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị chưa có phê duyệt danh sách; cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý chưa ban hành bộ thủ tục giải quyết công việc và phê duyệt người vay...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng. Phấn đấu đến 30/6, cơ bản hoàn thành kế hoạch tăng trưởng đối với các chương trình tín dụng được giao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ khoanh. Phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,15%, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn 0,05%.