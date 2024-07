Kinh tế Tổng giá trị sản xuất của Hội An trong 6 tháng tăng 16,3% (QNO) - Sáng 15/7, Thành ủy Hội An (khóa XVIII) tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 16 của Thành ủy Hội An (khóa XVIII). Ảnh: ĐỖ HUẤN

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An lãnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, nhất là sự kiện Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu, đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, kỷ niệm 15 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới…

Toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 56 đảng viên mới (đạt xấp xỉ 51% so với chỉ tiêu tỉnh giao). Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng. Công tác dân vận được tăng cường và có nhiều hoạt động sáng tạo, mang lại hiệu quả.

Du khách tham quan phố cổ tăng nên giá trị sản xuất ngành du lịch - dịch vụ cũng tăng theo. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 3.686 tỷ đồng, đạt 70,2% so với kế hoạch và tăng 16,3% so với cùng kỳ. Ngành kinh tế du lịch - dịch vụ - thương mại và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng đáng kể. Thành ủy đã tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch đến năm 2030.

Tại hội nghị, Thành ủy Hội An cũng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.