Chính trị Tổng giá trị sản xuất của Nông Sơn tăng hơn 11% (QNO) - Sáng 17/12, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 20 (khóa XXV) đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 20 (khóa XXV). Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2024, Huyện ủy Nông Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Trong năm toàn huyện kết nạp 30 đảng viên mới, đạt 100% so với chỉ tiêu được giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.142 đảng viên.

Huyện ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng hoàn thành 100% kế hoạch; đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức đại hội chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Huyện Nông Sơn thực hiện xóa nhà tạm đạt 100% kế hoạch. Ảnh: MINH THÔNG

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất của địa phương đạt gần 2.015 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt hơn 302 tỷ đồng, tăng 6,18%; công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 1.072 tỷ đồng, tăng gần 12%...

Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 13.958 tấn, đạt 111,3% chỉ tiêu, tăng 1,6% so với năm 2023. Thu ngân sách do huyện quản lý đạt gần 550 tỷ đồng, đạt gần 107% so với kế hoạch tỉnh giao.

Huyện ủy Nông Sơn khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: MINH THÔNG

Đến nay, toàn huyện đạt 92 tiêu chí nông thôn mới (5 xã), bình quân 18 tiêu chí/xã. Dự kiến xã Quế Lâm về đích nông thôn mới năm 2024. Công tác xóa nhà tạm đạt 100% kế hoạch (49/49 nhà theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh); hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Dịp này, Huyện ủy Nông Sơn khen thưởng 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020 - 2024); đồng thời phát hành tập sách kỷ yếu “Đảng bộ huyện Nông Sơn, giai đoạn 2008 - 2024”.