Bạn cần biết Tổng hợp những cách săn vé máy bay Tết giá tốt nhất (PR) - Mùa Tết đến cũng là lúc nhu cầu đi lại tăng cao, kéo theo giá vé máy bay cũng tăng lên. Vậy làm thế nào để săn được vé máy bay Tết với mức giá ưu đãi nhất? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé.

Nhu cầu đi lại bằng máy bay vào dịp Tết

Mùa Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng vọt. Hàng triệu hành khách đổ về các sân bay, tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống vận chuyển. Điều này dẫn đến giá vé máy bay tăng cao, thậm chí đạt mức kỷ lục trong những ngày sát Tết. Việc đặt vé trước nhiều tháng là điều cần thiết, không chỉ để tiết kiệm chi phí mà còn để đảm bảo có được chỗ ngồi trên máy bay, bởi số lượng vé có hạn.

Lượng hành khách tăng đột biến vào dịp Tết khiến việc đặt các hãng hàng không và sân bay trước những thách thức không nhỏ. Các hãng phải huy động toàn lực, tăng chuyến bay, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn tuyệt đối. Về phía sân bay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự phải được thực hiện chu đáo để đáp ứng nhu cầu khổng lồ, tránh tình trạng quá tải, hỗn loạn và đảm bảo an ninh. Đặc biệt, việc quản lý dòng chảy hành khách và hành lý là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn cao điểm này.



‎Tết đến là nhu cầu đi lại bằng máy bay tăng mạnh, dẫn đến tình trạng vé máy bay Tết 2025 khan hiếm. Để đảm bảo có chỗ ngồi ưng ý, bạn nên đặt vé sớm.

Cách săn vé máy bay Tết giá tốt nhất

Đặt vé sớm

Đặt vé máy bay sớm đem lại nhiều ưu thế: bạn không chỉ có nhiều lựa chọn hơn về giờ bay, chuyến bay và loại ghế ngồi mà còn tiết kiệm được chi phí nhờ giá vé thấp hơn so với đặt sát ngày khởi hành. Điều này đặc biệt quan trọng vào các dịp cao điểm như Tết hoặc lễ hội, khi nguy cơ hết vé rất cao. Tốt nhất nên đặt vé trước 2-3 tháng, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hoặc dịp lễ Tết để vừa có giá tốt lại vừa chọn được chỗ ngồi ưng ý.

Săn vé vào các khung giờ thấp điểm

Các chuyến bay sớm (trước 6 giờ sáng), muộn (sau 9 giờ tối) hoặc các chặng bay dài thường có giá vé thấp hơn giờ cao điểm do ít người lựa chọn. Đây là chiến lược giảm giá của các hãng hàng không để kích cầu. Tuy nhiên, bạn cần xem xét kỹ lưỡng lịch trình cá nhân để đảm bảo sự tiện lợi cho chuyến đi của mình.

Tận dụng các chương trình khuyến mãi

Muốn săn vé máy bay giá rẻ, hãy thường xuyên theo dõi các chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không, nhanh tay sử dụng mã giảm giá trên website hoặc ứng dụng đặt vé và tận dụng những ưu đãi dành cho thành viên.

Sử dụng nền tảng đặt vé máy bay trực tuyến

Hiện nay có rất nhiều trang web và ứng dụng đặt vé máy bay trực tuyến, trong đó Traveloka là một ví dụ tiêu biểu với chức năng so sánh giá vé. Tận dụng tính năng thông báo giá của các nền tảng này sẽ giúp bạn cập nhật giá vé thường xuyên và tìm được vé máy bay với giá tốt nhất.

Đặt vé máy bay giá tốt tại Traveloka

Việc đặt vé giờ đây đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết với Traveloka. Chỉ vài cú nhấp chuột, bạn đã có thể so sánh giá vé và giờ bay của nhiều hãng hàng không uy tín như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airlines. Hơn nữa, Traveloka cho phép bạn dễ dàng thay đổi kế hoạch du xuân một cách linh hoạt và thuận tiện.

Traveloka - nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, là sự lựa chọn lý tưởng để tìm vé máy bay giá tốt. Giao diện thân thiện, dễ dùng, cùng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ cho phép so sánh giá từ hàng trăm hãng bay. Nền tảng thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá hấp dẫn giúp tiết kiệm chi phí. Chỉ vài cú nhấp chuột, bạn đã có thể đặt vé trong số hơn 300.000 đường bay nội địa và quốc tế. Ứng dụng Traveloka giúp đặt vé máy bay giá rẻ nhanh chóng, tiện lợi, cùng chính sách đổi lịch trình linh hoạt. Truy cập vào Traveloka để lựa chọn được vé máy bay Tết 2025 với giá tốt nhất.