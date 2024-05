Thủy sản Tổng sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm ước đạt gần 35 nghìn tấn (QNO) – Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh ước đạt gần 35 nghìn tấn, tăng 330 tấn so với cùng kỳ 2023.

Hiện nay, thời tiết trên biển thuận lợi cho các tàu đánh bắt hải sản ở các ngư trường. Ảnh: ĐÔNG ANH

Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 29,4 nghìn tấn và sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5,5 nghìn tấn.

Các vùng nuôi tôm trong tỉnh đến nay đã thả nuôi hơn 1.300ha, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nuôi tôm vùng triều đã thả nuôi trên 1.100ha; nuôi tôm trên cát gần 120ha chủ yếu tại Núi Thành và Thăng Bình.

Diện tích nuôi cá đạt trên 1.900ha, tăng 2,4%. Nuôi cá lồng trên sông nước mặn, lợ đạt 1.920 lồng. Nuôi cá nước ngọt trên sông Tam Kỳ và trong lòng hồ chứa nước đạt 520 lồng.

Từ đầu năm đến nay bệnh chủ yếu xảy ra trên tôm nuôi với diện tích khoảng 50ha, trong đó, bệnh do đốm trắng 19ha tập trung ở huyện Duy Xuyên và TP.Hội An và 31ha bị bệnh chết do môi trường gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.

Hiện nay, thời tiết trên biển thuận lợi cho các tàu đánh bắt hải sản ở các ngư trường; đối tượng khai thác chủ yếu như cá đù, cá ngừ, cá nục, mực nang, cá thu, cá cơm, cá trích, cá hố, ghẹ...