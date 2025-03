Du lịch Top 10 công ty du lịch Quảng Nam uy tín, chất lượng hiện nay (PR) - Quảng Nam là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách với nét đẹp cổ kính và nhiều điểm đến văn hoá, lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp. Điều đó đồng nghĩa có nhiều công ty du lịch, đơn vị lữ hành ra đời. Để giúp khách hàng có chuyến du lịch trọn vẹn và đáng nhớ thì du khách có thể tham khảo danh sách 10 công ty du lịch Quảng Nam uy tín dưới đây.

1. Công Ty TNHH Lữ Hành Đại Việt Tourist

- Trụ sở chính: 24 Nam Thọ 3, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Khu vực hoạt động: Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Miền Tây...

- Hotline: 0982 744 644

- Mail: luhanhdaiviet@gmail.com

- Website: https://daivietourist.vn/

- TikTok : https://www.tiktok.com/@daiviettourist

- Youtube : https://www.youtube.com/@daivietourist

- FB : https://www.facebook.com/luhanhdaiviettourist

Đại Việt Tourist là tên viết tắt của Công Ty TNHH Lữ Hành Đại Việt Tourist hiện đang là một trong những đơn vị lữ hành hàng đầu tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ khi ra đời cho đến nay, Đại Việt Tourist vẫn luôn tự hào khi luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các khách hàng và đối tác.

Du khách trải nghiệm tour Rừng Dừa Bảy Mẫu của Đại Việt Tourist

Trải nghiệm chương trình tour của Đại Việt Tourist, khách hàng sẽ có được một chiếc tour chất lượng nhất, lịch trình hấp dẫn với nhiều điểm tham quan mới, bắt kịp xu thế. Đặc biệt, dịch vụ của Đại Việt Tourist luôn được nâng cao từ xe cộ đưa đón, ăn uống, địa chỉ lưu trú đến hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Phong cách làm việc hiện đại, nhanh nhẹn cùng quy trình thủ tục đơn giản và giá tour tốt nhất cũng là điểm cộng tuyệt vời để du khách lựa chọni Đại Việt Tourist.

Trong danh sách tour du lịch Quảng Nam, Đại Việt Tourist đang tổ chức tour Cù Lao Chàm 1 ngày và tour Hội An 1 ngày cũng như những tour ăn khách khác như tour Rừng Dừa Bảy Mẫu và VinWonders Nam Hội An. Luôn được mọi người yêu thích lựa chọn cũng như đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

2. Thương Hiệu Lữ Hành TourDaNangCity

- Địa chỉ: 6 - 8 Phạm Thiều, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Hotline: 0987.119.449

- Website : https://tourdanangcity.vn/

-Gmail : danangcitytravel@gmail.com

- FB : https://www.facebook.com/tourdanangcity.vn

Công ty xây dựng Dacinco tham gia tour Cù Lao Chàm của TourDaNangCity.

Nằm trong top 10 công ty du lịch Quảng Nam uy tín, thương hiệu TourDaNangCiy cung cấp đa dạng các tour du lịch Hội An, tour Cù Lao Chàm, Rừng Dừa Bảy Mẫu cũng như tour đi Mỹ Sơn và VinWonders Nam Hội An. Với nhiều năm kinh nghiệm, TourDaNangCiy mang đến lịch trình tour chi tiết, lồng ghép nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ khác như: cho thuê xe, bán vé tham quan, vé máy bay, khách sạn…

3. Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sơn Trà Travel

- Địa chỉ: 64 Nguyễn Đăng Tuyến, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Hotline: 0961 650 450

- Website : https://dulichsontra.com/

- FB : https://www.facebook.com/dulichsontradanang

Sơn Trà Travel là công ty du lịch uy tín tại khu vực Đà Nẵng - Hội An. Công ty thường xuyên khai thác nhiều tour khám phá phố cổ, tour đi Cù Lao Chàm và có một lượng khách lớn đến từ Hội An Quảng Nam.

Du khách trải nghiệm tour Cù Lao Chàm của Sơn Trà Travel

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Sơn Trà Travel mang đến cho khách hàng nhiều dịch vụ tốt với mức giá rẻ. Hiện nay, công ty đang tập trung vào các lĩnh vực chính như: tour Đà Nẵng, tour Hội An, cho thuê xe, chia sẻ kinh nghiệm du lịch…

4. Công ty Hội An Tourist

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam.

Hội An Tourist được thành lập nhiều năm đang trở thành một trong những công ty du lịch Quảng Nam được nhiều du khách lựa chọn. Hội An Tourist luôn có sự đầu tư kỹ lưỡng về lịch trình tham quan, xe đưa rước, các bữa ăn và đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp.

5. Công ty du lịch Quảng Nam Tourist

Địa chỉ: 47-49-51 Phan Châu Trinh, Hội An, Quảng Nam.

Quảng Nam Tourist là đơn vị đã có thâm niên hoạt động từ lâu đời tại thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Công ty cung cấp đầy đủ các lựa chọn về tour du lịch, dịch vụ lưu trú, mua sắm, ẩm thực… Bên cạnh đó cũng thường xuyên khai thác các điểm đến mới nổi để làm mới lịch trình tham quan.

6. Công ty Hội An Travel

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam.

Đây là công ty chuyên cung cấp các tour khám phá Hội An - Đà Nẵng như: tour Cù Lao Chàm, tour làng rau Trà Quế, tour Thánh Địa Mỹ Sơn, tour rừng dừa Bảy Mẫu… Ngoài ra, còn tổ chức thêm nhiều tour đi Quảng Bình, Hà Nội, Huế, Phú Quốc và các tour du lịch nước ngoài như Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc…

Hội An Travel đưa du khách khám phá phố cổ Hội An

7. Công ty du lịch Hội An Express

- Địa chỉ: 30 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam.

Hội An Express cung cấp đầy đủ các tour ngắn ngày và dài ngày để du khách có cơ hội khám phá Hội An, Đà Nẵng. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp các tour Việt Nam - Lào, tour đi Campuchia - Thái Lan - Myanmar trọn gói. Ngoài ra còn có dịch vụ cho thuê xe, vận chuyển, dịch vụ lữ hành… đáp ứng mọi nhu cầu.

8. Công ty du lịch Hội An Xanh

Địa chỉ: 77 Bà Triệu, Hội An, Quảng Nam.

Công ty du lịch Hội An Xanh hay Hoi An Green Travel là đơn vị lữ hành có tiếng tại Quảng Nam. Hội An Xanh chuyên về các tour đi Huế, tour Hội An, tour Đà Nẵng, đặc biệt là tour Cù Lao Chàm. Điều này đã giúp công ty tập trung chuyên sâu dịch vụ, cung cấp cho du khách hành trình tour chuyên nghiệp, chất lượng nhất.

9. Công ty du lịch Hoàng Hải Xanh

Địa chỉ: 289 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam.

Công ty du lịch Hoàng Hải Xanh sở hữu đội ngũ nhân viên sáng tạo, trẻ trung, mạng đến lịch trình tour chuyên nghiệp, nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Công ty tập trung khai thác các tour như tour Hội An - Đà Nẵng, tour Cù Lao Chàm, tour đi Tây Nguyên, tour miền Trung dài ngày… Các tour được lên lịch trình hấp dẫn, giá cả siêu ưu đãi.

Công ty du lịch Hoàng Hải Xanh

10. Công ty lữ hành Biển Ngọc Travel

Địa chỉ: 15 Phạm Văn Đồng, Hội An, Quảng Nam.

Trải qua 5 năm hoạt động, Biển Ngọc Travel là cái tên được nhiều khách du lịch chọn lựa bởi độ uy tín và chuyên nghiệp trong dịch vụ. Biển Ngọc Travel chuyên cung cấp các tour đi Cù Lao Chàm, tour đi bộ dưới biển, tour lặn ngắm san hô… Ngoài ra, công ty còn cung cấp tour Bà Nà Hill, tour phố cổ Hội An trong ngày.

Với top 10 công ty du lịch Quảng Nam uy tín tốt nhất hiện nay, du khách có thể lựa chọn cho mình một đơn vị để đồng hành trong chuyến đi sắp tới. Hy vọng rằng, những thông tin được cung cấp trên đây sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm và tìm được đơn vị đồng hành chất lượng nhất.