Điểm đến Top 16+ bãi biển đẹp nhất Quảng Nam để đi du lịch hè Khám phá 16+ bãi biển đẹp nhất Quảng Nam – từ An Bàng, Tam Thanh, Cửa Đại đến Cù Lao Chàm, nơi bạn thả hồn giữa cát trắng, biển xanh, sóng vỗ êm đềm cho kỳ nghỉ hè trọn vẹn.

Không chỉ nổi tiếng với phố cổ Hội An cổ kính, Quảng Nam còn là thiên đường của những bãi biển trong xanh, bãi cát trắng dài tít tắp và không gian thiên nhiên còn vẹn nguyên. Mỗi bãi biển ở đây giống như một mảnh ghép hoàn hảo, góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu của xứ Quảng. Hãy cùng tôi bắt đầu hành trình khám phá những bãi biển đẹp nhất Quảng Nam – nơi bạn có thể tìm thấy mùa hè trong trẻo nhất cho tâm hồn mình

An Bàng – Khoảnh khắc yên bình giữa nhịp sống vội vã



Nằm ở phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bãi biển An Bàng chỉ cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 4km. Đây là chốn trú ẩn tuyệt vời cho những ai đang kiếm tìm một không gian tĩnh lặng.

Bãi cát vàng mịn, sóng biển êm đềm và những quán cà phê nhỏ xinh nép mình ven biển đã tạo nên một An Bàng đầy quyến rũ. Ngồi thả mình trên ghế lười, nghe gió biển rì rào, nhấp một ngụm cà phê, mọi mỏi mệt dường như tan biến theo từng nhịp sóng.



Bãi biển Tam Thanh – Dải cát dài ôm trọn đại dương



Bãi biển Tam Thanh tọa lạc tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 8km về phía Đông. Bãi biển Tam Thanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp giản dị, thân thuộc. Nước biển trong veo, sóng nhẹ nhàng và không gian yên bình rất thích hợp cho những buổi sáng chạy bộ hay những buổi chiều thả mình theo gió.



Tam Thanh còn đặc biệt hơn nhờ làng bích họa nổi tiếng – nơi những ngôi nhà đơn sơ được khoác lên mình chiếc áo đầy màu sắc, tạo nên điểm nhấn sinh động giữa miền biển bình dị.



Cửa Đại – Điểm hẹn quen thuộc bên phố Hội



Bãi biển Cửa Đại nằm ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm phố cổ khoảng 5km về hướng Đông Nam. Đường đi rất thuận tiện, chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển từ Hội An bằng xe máy hoặc taxi.



Cửa Đại là cái tên không còn xa lạ với du khách. Nơi đây từng là bãi biển đẹp nhất nhì miền Trung, với bãi cát trắng trải dài và nước biển xanh biếc như pha lê. Dù thời gian và thiên nhiên có phần khắc nghiệt, Cửa Đại vẫn giữ được sức quyến rũ khó cưỡng, nhất là lúc hoàng hôn phủ sắc cam rực rỡ lên mặt biển bao la.



Bãi tắm Rạng – Viên ngọc thô chưa được đánh thức



Bãi Rạng nằm tại thôn Trung Thanh, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cách thành phố Tam Kỳ khoảng 20km về phía Nam, nơi đây còn khá hoang sơ, phù hợp cho những chuyến đi khám phá gần gũi thiên nhiên.



Biển xanh rì, sóng vỗ dịu dàng vào bãi đá Bàn Than kỳ bí, cát trắng mịn hòa cùng những mảng rừng nguyên sinh mướt mát. Những ai yêu thiên nhiên nguyên sơ chắc chắn sẽ phải lòng nơi đây từ ánh nhìn đầu tiên.



Hà My – Bãi biển được mệnh danh “ẩn số lãng mạn” của Quảng Nam



Biển Hà My nằm tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cách Hội An khoảng 7km. Chỉ mất chưa đến 15 phút chạy xe, bạn đã có thể rời phố cổ ồn ào để lạc vào miền cát trắng và sóng xanh yên ả.



Không quá nổi tiếng như An Bàng hay Cửa Đại, nhưng Hà My lại chiếm trọn trái tim du khách bởi vẻ đẹp lặng lẽ và đầy mê hoặc. Bãi cát trắng mịn trải dài, sóng vỗ rì rào nhẹ nhàng và bầu không khí yên bình làm nên một Hà My dịu dàng, đầy thơ mộng. Đến Hà My, chỉ cần một chiếc khăn, một cuốn sách và vài giờ đồng hồ, bạn đã có thể tìm thấy thiên đường riêng cho mình.



Biển Bình Minh – Sắc xanh nguyên sơ bên những làng chài



Thuộc xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bãi biển Bình Minh cách thành phố Tam Kỳ khoảng 15km về phía Đông.

Biển Bình Minh đúng như cái tên, là nơi lý tưởng để ngắm mặt trời mọc.

Khi những tia nắng đầu tiên nhuộm hồng mặt biển, những chiếc thuyền thúng, ghe chài cũng bắt đầu nhộn nhịp quay về sau chuyến ra khơi. Bình Minh mang vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tìm hiểu nhịp sống biển thực sự.



Đảo Tam Hải – Tiểu Lý Sơn của Quảng Nam



Đảo Tam Hải thuộc xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cách đất liền khoảng 3km. Để tới đảo, bạn sẽ di chuyển bằng đò từ bến Tam Tiến hoặc cầu phao Tam Hải.



Nằm biệt lập với đất liền, đảo Tam Hải như một thiên đường nhỏ, bình yên và xanh mướt. Những bãi biển hoang sơ, làn nước trong vắt, và cuộc sống làng chài bình dị đã làm nên sức hấp dẫn riêng cho hòn đảo nhỏ này. Những rạn đá trầm tích, những bãi đá được sóng biển bào mòn kỳ thú là điểm cộng khiến Tam Hải càng thêm cuốn hút trong mắt người yêu khám phá.

Cù Lao Chàm – Viên ngọc sáng của du lịch biển Quảng Nam



Cù Lao Chàm nằm tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cách bến cảng Cửa Đại khoảng 20 phút đi tàu cao tốc Cù Lao Chàm. Đây là thiên đường biển đảo với thiên nhiên còn nguyên sơ. Hòn đảo này sở hữu nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ:



Bãi Ông



Đây là bãi tắm nhộn nhịp nhất với làn nước xanh trong, những nhà hàng hải sản ven biển và các hoạt động vui chơi trên biển như dù lượn, chèo kayak.



Bãi Bắc



Nét hoang sơ còn đọng lại ở Bãi Bắc, nơi bạn có thể nằm dài dưới những rặng dừa rì rào trong gió, thả mình ngắm mây trời trôi lững lờ.



Bãi Làng



Nơi hội tụ nhịp sống sinh động của người dân địa phương với những con đường nhỏ xinh xắn và những căn nhà mái ngói đỏ rêu phong.



Bãi Xếp



Bãi Xếp ẩn mình sau những ghềnh đá, nước trong đến mức nhìn rõ từng viên sỏi nhỏ dưới đáy. Đây là thiên đường cho những ai đam mê lặn ngắm san hô.



Bãi Chồng



Những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau tự nhiên, là phông nền lý tưởng cho những bức ảnh "sống ảo" chất ngất.



Bãi Bìm



Bãi biển nhỏ xinh, yên tĩnh, phù hợp cho những buổi chiều thảnh thơi câu cá hoặc picnic cùng gia đình.

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch biển Quảng Nam



Từ tháng 3 đến tháng 8 là thời gian đẹp nhất để thả mình vào biển xanh Quảng Nam. Lúc này, tiết trời trong xanh, ít mưa, nắng vàng rực rỡ, biển lặng sóng – rất thích hợp cho các hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô hay cắm trại ven bờ cát.



Nếu yêu thích những khoảnh khắc yên tĩnh, bạn cũng có thể ghé vào mùa thu, khi không khí đã dịu mát, và sắc biển thêm phần lãng mạn.



Những hoạt động không thể bỏ lỡ khi đến biển Quảng Nam



Một ngày ở biển Quảng Nam sẽ thêm trọn vẹn nếu bạn trải nghiệm những hoạt động thú vị như tắm biển, dạo bước trên bãi cát mịn màng, tham gia đánh bắt cá cùng ngư dân, hay lặn ngắm rạn san hô rực rỡ.



Những buổi sáng dậy sớm đón bình minh, chiều tà thả hồn theo ánh hoàng hôn đỏ rực, hay đơn giản chỉ là ngồi lặng lẽ bên bờ cát nghe tiếng sóng vỗ cũng đủ để làm đầy ký ức mùa hè.



Biển Quảng Nam đẹp theo cách riêng, không phô trương mà thấm đẫm sự bình yên và tinh tế. Mỗi bãi biển là một mảnh ghép của thiên nhiên kỳ diệu, một mời gọi dịu dàng dành cho những trái tim yêu biển. Hãy để mùa hè này, bạn được rong chơi trên những bãi cát trắng trải dài, thả mình giữa sóng nước dịu êm và tìm về những miền ký ức trong trẻo nhất tại Quảng Nam.