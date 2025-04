Top 3 công ty cung cấp máy may công nghiệp uy tín ở TP. Hồ Chí Minh

Bạn cần biết Top 3 công ty cung cấp máy may công nghiệp uy tín ở TP. Hồ Chí Minh (PR) - Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế sôi động của Việt Nam, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Theo thống kê mới nhất, thị trường máy may công nghiệp tại Việt Nam đã tăng trưởng từ 3,32 tỷ USD năm 2023 lên 3,48 tỷ USD vào năm 2024, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR 5,68% từ năm 2025 trở đi.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng cao, việc lựa chọn một nhà cung cấp máy may công nghiệp uy tín là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn top 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực này tại TP.HCM.

Điện máy tổng hợp Miền Nam

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Điện máy Tổng hợp Miền Nam là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các loại máy móc và thiết bị ngành may mặc chính hãng trên toàn quốc. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Điện máy tổng hợp miền Nam tự hào là một trong số ít những công ty được đánh giá cao về cả chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Tại Điện máy tổng hợp miền Nam, bạn có thể tìm thấy nhiều loại máy may công nghiệp như: Máy may 1 kim & 2 kim, máy vắt sổ, máy đính bọ, máy đính nút, máy thùa khuy, máy cuốn sườn, máy bước điện tử, máy viền (kansai, trần đè), máy móc xích, máy may bao, máy cắt vải.

Ngoài ra, Điện máy tổng hợp Miền Nam còn cung cấp một loạt các thiết bị khác như máy thêu vi tính, bàn ủi công nghiệp, máy sang chỉ, mô tơ máy may, nồi hơi công nghiệp,... đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách hàng.

Thế mạnh của công ty là có đa dạng mẫu mã chính hãng của các quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ với nhiều thương hiệu để lựa chọn như Newlong, Siruba, KM, Eastman, Kaisiman, Philip, Jack, Sakura, Juki, Lejiang, Sipuba, Brother, Brata, Santar, Sunstar, Zoje, Hach, Milion, Sunsir, Tiema, Sewpower, Pegasus, Sulee, Simaru, Octa, Santina, Yaohan, JIN, Anysew, Silverstar, WEIJIE, Takashi, Hikawa, Kachi, Megatex, Deson, Yamafuji, Yuanli, Cheering, Longwei, Dsiman, Microtop.

Các cam kết bán hàng của công ty:

-Sản phẩm chính hãng, mới 100%

-Nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm

-Giá cả sản phẩm phải chăng

-Chính sách bảo hành sản phẩm

-Giao hàng tận nơi, nhanh chóng và đảm bảo

-Hỗ trợ lắp đặt miễn phí

Với mong muốn được đồng hành cùng khách hàng, Điện máy Tổng hợp Miền Nam luôn đặt sự hài lòng và tận tâm phục vụ lên hàng đầu, hướng đến sự hợp tác và phát triển chung trong lĩnh vực may mặc. Nếu bạn có nhu cầu tìm mua các loại máy may công nghiệp, liên hệ ngay với đơn vị theo thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết nhất.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY TỔNG HỢP MIỀN NAM

Mã số thuế: 0317087514

Trụ sở chính: 1/76 Đường Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT: 0914 639 068 (Mr Lâm)

Website: https://dienmaytonghopmiennam.com/

Công ty Thành Hưng

Từ khi thành lập năm 2001, Công ty Thành Hưng đã nhanh chóng phát triển, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh và cung cấp thiết bị may công nghiệp. Với phương châm đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, đơn vị luôn nỗ lực mang đến những giải pháp tối ưu, phục vụ mọi đơn hàng từ nhỏ đến lớn, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Thành Hưng luôn đặt ưu tiên vào việc phát triển mạng lưới khách hàng, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Nhờ vào chất lượng sản phẩm máy móc, thiết bị, công ty đã nhận được sự tín nhiệm ngày càng cao từ khách hàng, từ đó khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 6 – 8 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.28) 38 45 36 27

Website: http://thanhhung.vn

Công ty Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng là một doanh nghiệp uy tín, chuyên cung cấp thiết bị may công nghiệp chất lượng cao. Với 20 năm phát triển không ngừng, công ty đã xây dựng được lòng tin từ khách hàng và nhà cung cấp, và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong ngành.

Công ty Nguyễn Huy Hoàng tự hào cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng, với nhiều mẫu mã và tính năng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong ngành may, từ hàng dày đến hàng mỏng. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, đảm bảo sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lô 2 – 3 Đường CN1, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Điện thoại: (08)38 112 165

Hotline: 0913 1216 78

Website: http://nguyenhuyhoang.com

Việc lựa chọn nhà cung cấp máy may công nghiệp uy tín tại TP.HCM là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp may mặc.

Thị trường máy may công nghiệp tại Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới, đặc biệt là khi ngành dệt may đang chuyển dịch lên các phân khúc giá trị cao hơn. Việc đầu tư vào máy móc công nghệ cao là xu hướng tất yếu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.