Top 4 thiết bị NAS phù hợp với doanh nghiệp lớn và tập đoàn

Khi doanh nghiệp lớn và tập đoàn cần một giải pháp lưu trữ mạng mạnh mẽ và đáng tin cậy, việc lựa chọn thiết bị NAS phù hợp là vô cùng quan trọng.

Thiết bị NAS Synology HD6500

Dòng máy chủ NAS Synology HD6500 đang là một trong những dòng được sử dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp ở quy mô lớn và tập đoàn.

- CPU: 2 x Intel Xeon Silver 4210R

- RAM: 64 GB DDR4 ECC RDIMM up to 512 GB

- System Drives: 2 x 2.5″ SATA SSD

- Storage Drives: 60 x 3.5″ SAS HDD

Thiết bị NAS Synology RS4021xs+

- CPU: Intel® Xeon® D-1541 8-core

- RAM: 16 GB DDR4 ECC UDIMM (expandable up to 64 GB)

- LAN RJ-45: 4 x 1GbE ; 2 x 10GbE

Thiết bị NAS Synology SA3410

- CPU: Intel Xeon D-1541 8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz

- RAM: 16 GB DDR4 ECC RDIMM nâng cấp 128 GB (32 GB x 4)

- Storage: 12 khay ổ đĩa có thể mở rộng 96 (RX1222sas x 7)

- Dung lượng lưu trữ: Lên đến 1,7 PB

- External ports: 4 cổng RJ-45 1GbE, 2 cổng RJ-45 10GbE

Thiết bị NAS Synology SA3610

- Cấu tạo: 12 khoang ổ cứng HDD/SSD 2.5 inch hoặc 3.5 inch, hỗ trợ mở rộng lên 90 khoang với SA3610 Expansion Unit.

- CPU: Intel Xeon D-1567

- RAM: 16 GB DDR4 ECC RDIMM

- Storage: 12 khay

- External port: 4 cổng LAN RJ-45 1 GbE, 2 cổng LAN RJ-45 10 GbE, 2 cổng USB 3.2 Gen 1

Địa chỉ mua NAS uy tín

Thành lập từ năm 2008, Mstar Corp là nhà phân phối NAS Synology chính hãng, uy tín tại Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao cùng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm.

Các giải thưởng và chứng nhận của Mstar Corp

- Chứng chỉ Cloud: Microsoft 365 Certified - Team Administrator, VMware Certification - Advanced Professional - Data Center Virtualization Deploy 2020, Microsoft 365 Certified - Azure Solutions Architect, Microsoft 365 Certified - Enterprise Administrator, VMware Certification Professional - Data Center Virtualization 2021, Google Workspace Administrator.

- Chứng chỉ Network: CCNP, CCNA

- Chứng chỉ System: LPIC-1, MCSE, LPIC-2, MCP, MCSA

- Chứng chỉ Security: STRATA - PSE

- Chứng chỉ Project: PMP

- Chứng Chỉ ITSM: ITIL 4

Khách hàng nói về Mstar Corp

Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng giám đốc Công Ty Alpha book đã chia sẻ khi làm việc với Mstar Corp như sau: “Từ ngày có thiết bị NAS tôi không phải tốn tiền mua tài khoản iCloud nữa, có nơi lưu trữ hình ảnh an toàn, upload tức thì từ iPhone, iPad; share hình ảnh cùng việc phân quyền; có thể lưu film, nhạc để xem từ bất kỳ đâu, camera server... Nói chung, là tôi đang khám và phá!”.

Anh Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc công ty Nội thất CNC khi khi trải nghiệm sản phẩm ds224+chia sẻ: “Việc lưu trữ và quản lý dữ liệu (cả cá nhân và doanh nghiệp) thời điểm hiện nay đang rất được coi trọng. Trước giờ tôi thường hay sử dụng như Google Drive, Dropbox, Flick,… để lưu trữ và quản lý, chứ cũng chưa nghĩ có dịch vụ nào tốt hơn. Nếu có một cái server của riêng công ty mình thì quá tuyệt. Và NAS Synology là một cái mà tôi đã chờ đợi.”

Mstar Corp đã có cơ hội hợp tác với 2000+ doanh nghiệp, như: BIDV, Unilever, Ngân hàng VietinBank, tập đoàn OpenAsia Group, SFC, Bến Thành, Starbuck, Oppo, Pizza Hut, Pharmacity...

