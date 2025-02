Bạn cần biết Top 5 những quán cafe nổi tiếng ở San Francisco (PR) - Bối cảnh cà phê của thành phố San Francisco cũng rất đa dạng và sáng tạo như chính thành phố này, với có rất nhiều quán để mà có thể phục vụ mọi sở thích và nhu cầu của từng du khách. Mọi người hãy cùng khám phá những quán cà phê nổi tiếng và được yêu thích nhất ở San Francisco, California qua bài viết này.

1. Blue Bottle Coffee

Blue Bottle Coffee nằm ở phố Market, là một trong những quán cà phê chủ lực của San Francisco bởi các chi nhánh đều nằm ở vị trí quá đắc địa là ngay trung tâm. Xưa kia, nguồn gốc chỉ là một ki-ốt nhỏ ở Oakland và đến nay nó đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu. Bottle cung cấp hạt cà phê nguyên chất, rồi pha chế một cách tỉ mỉ, tối giản. Khi đến thăm một chi nhánh bất kỳ của Blue Bottle ở San Francisco, bạn trải nghiệm một bầu không khí hiện đại, sạch sẽ, và thưởng thức một số loại cà phê ngon nhất trong thành phố.

Ảnh: Blue Bottle Coffee

2. Ritual Coffee Roasters

Nếu bạn chọn chuyến du lịch Mỹ thăm thân nhân theo dạng “private tour”, có thể yêu cầu hướng dẫn viên đưa bạn đến Ritual Coffee Roasters. Ritual đã khởi xướng làn sóng cà phê Làn sóng thứ ba (một phong trào trong tiếp thị cà phê nhấn mạnh vào chất lượng cao) ở San Francisco và hiện nay vẫn đi đầu trong lĩnh vực pha chế cafe thủ công.

Ảnh: Ritual Coffee Roasters

Tọa lạc tại trung tâm của Khu Mission, sẽ có rất nhiều cửa hàng bán cafe để cạnh tranh, tuy nhiên Ritual vẫn khẳng định được chất lượng từ nguồn cung cấp hạt cà phê đến khâu pha chế. Và chắc chắn là họ không hề bị lung lay trước các đối thủ, họ đã tạo được tiếng vang với cả người dân địa phương và khách du lịch

Không gian của Ritual cung cấp cho khách hàng một môi trường tuyệt vời để thưởng thức một tách cà phê được pha chế tỉ mỉ, thường là đi kèm với hương thơm lừng của bã cà phê vừa xay tươi mới.

3. Sightglass Coffee

Là một trong những quán cà phê được ưa chuộng nhất và cả những người mới làm quen với các loại cà phê đặc sản, Sightglass Coffee mang đến trải nghiệm giác quan trọn vẹn. Quán cà phê SoMa hàng đầu của họ không chỉ là một quán cà phê mà còn là một lò rang, với không gian mở cho phép bạn quan sát quá trình rang xay.

Ảnh: Sightglass Coffee

Qua không gian mở này, họ cũng nhấn mạnh vào sự minh bạch và sự toàn vẹn, chính sự tận tâm của họ đối với từng mẻ hạt cà phê chất lượng cao có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới đã chinh phục được nhiều khách hàng. Nhìn chung đây cũng là một quán cafe tốt để gặp gỡ, giao lưu bạn bè, hoặc đơn giản là ngồi thưởng thức một ly cà phê nguyên chất đậm đà. Đi tour San Francisco bạn nhớ ghé đến quán cafe này nhé.

4. Réveille Coffee Co.

Khởi đầu là một xe bán cà phê lưu động take away, Réveille Coffee Co. đã phát triển thành nhiều địa điểm, và mỗi địa điểm đều phục vụ các loại đồ uống espresso được pha chế tinh tế và thực đơn cà phê hấp dẫn. Với quán cafe này, chúng tôi sẽ không nói đến những loại đồ uống mà họ bán mà sẽ chia sẻ về cái tên mà họ đã đặt.

Theo Tiếng Việt thì Réveille nghĩa là "đánh thức", và theo Thomas Newbury, người đồng sáng lập công ty rang xay cà phê tại San Francisco chia sẻ về ý nghĩa của từ này: Chỉ cần bạn ngồi trong văn phòng một ngày và suy nghĩ về những gì họ đã và đang làm sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều năng lượng & sự sáng tạo trong công việc.

Ảnh: Nicholas G

Bạn hiểu gì về lời chia sẻ này? Theo chúng tôi hiểu, kinh doanh ngành cafe là một ngành cực kỳ khó khăn, không hề dễ dàng gì cả. Chắc chắn sẽ có những lúc thăng lúc trầm, nhưng nếu bạn có những năng lượng tích cực đằng sau, tin tưởng & dựa vào những người xung quanh thì đây chính là tương lai của bạn. Ở Việt Nam mình có một câu tục ngữ cũng có ý nghĩa tương tự: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

5. Andytown Coffee Roasters

Nằm khuất trong Outer Sunset, nằm ở góc phía Bắc của bãi biển Ocean, California, Andytown mang đến cho khách hàng của mình một không gian ấm cúng như ở nhà. Và đặc biệt hơn cả là có được tầm nhìn ra bãi biển Ocean, phải nói là một vị trí cực kỳ đắc địa. Quán thì nổi tiếng với món Snowy Plover, một loại soda espresso phủ kem tươi. Nhìn chung, Andytown là một địa điểm tuyệt vời để mọi người gặp gỡ & trao đổi công việc ở San Francisco, vì quán này cũng giống như Four Barrel ở trên là vì sẽ không có “network”.

Ảnh: Scott Lingner & Priscilla Woo

Bạn nhớ “note” lại những quán trên trước khi xách balo, khám phá, tham quan, đi tour California. Mỗi quán cà phê ở San Francisco này đều mang đến một điều gì đó độc đáo. Dù là thông qua những câu chuyện đằng sau từng hạt cà phê, phương pháp pha chế sáng tạo hay môi trường, không gian, vị trí độc đáo, đặc biệt nào đó thì tất cả sẽ đều mang đến cho bạn cơ hội khám phá hương vị & các bầu không khí phản ánh nền văn hóa phong phú của thành phố. Nếu có cơ hội đến đây, hãy dành chút không gian để trải nghiệm, kết nối, và thưởng thức những loại đồ uống được yêu thích nhất thế giới qua những quán cà phê mà VietDriver đã chia sẻ nhé.

