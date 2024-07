Bạn cần biết Trải nghiệm chất sống đẳng cấp, tiện nghi tại khu đô thị đáng sống nhất Quảng Trị (PR) - Vincom Shophouse Royal Park được nhận định là một trong những cú hích đưa Đông Hà (Quảng Trị) trở thành điểm hẹn an cư hấp dẫn bậc nhất miền Trung khi đưa về đây bộ sưu tập các tiện ích thời thượng chưa từng có, đón đầu nhu cầu về một chốn sống thượng lưu, đẳng cấp của giới tinh hoa trong khu vực.

“Miền đất hứa” hút giới tinh hoa

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã phác thảo diện mạo của một trong những đỉnh tăng trưởng mới ở miền Trung. Theo đó, đến năm 2030, Quảng Trị thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á.

Để đạt các mục tiêu này, hàng loạt giải pháp đã và sẽ được tỉnh triển khai. Trong đó, đáng chú ý là quyết tâm “mở cửa bầu trời” với việc khởi công dự án cảng hàng không Quảng Trị, tổng mức đầu tư lên tới 5.800 tỉ đồng. Khi đi vào vận hành vào tháng 7/2026, dự án trọng điểm này cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cùng hành lang kinh tế Đông - Tây, tuyến đường xuyên Á sẽ đưa Quảng Trị trở thành tâm điểm tăng trưởng ở miền Trung.

Quảng Trị chuẩn bị “cất cánh” nhờ hàng loạt bệ phóng hạ tầng “khủng”

Sự bứt phá về hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng về thu hút đầu tư cho Quảng Trị. Kinh tế phát triển vượt bậc, thu nhập được cải thiện rõ nét, cùng với ưu thế của hạ tầng giao thông hoàn thiện cũng sẽ biến Quảng Trị thành “miền đất hứa”, thu hút giới tinh hoa trong và ngoài nước tìm tới an cư.

Đón đầu nhu cầu về một chốn sống tiện nghi, thời thượng, Vingroup đã kiến tạo tại Quảng Trị khu đô thị Vincom Shophouse Royal Park quy mô hơn 12 ha. Tọa lạc tại trung tâm TP Đông Hà, dự án sở hữu hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - mua sắm - giải trí all-in-one với chất lượng hàng đầu khu vực và không ngừng được bổ sung, nâng cấp, qua đó, thiết lập các tiêu chuẩn sống mới cho cư dân địa phương.

Vincom Shophouse Royal Park “giải cơn khát” về chốn an cư đẳng cấp tại trung tâm TP Đông Hà

Chất sống thượng lưu giữa trung tâm mới của thành phố trẻ Đông Hà

Chất sống thượng lưu của Vincom Shophouse Royal Park thể hiện ngay từ phong cách quy hoạch khi tổng thể khu đô thị mang đậm đường nét, sắc màu của kiến trúc châu Âu. Đó là những cổng chào tráng lệ được chiếu sáng ấn tượng, vườn tượng đồng, đài phun nước đặc trưng cùng 3 phân khu được thiết kế theo các phong cách Tân Cổ Điển, Hà Lan và Hy Lạp. Nhân tố này vừa tạo ra diện mạo mới cho đô thị thành phố Đông Hà, vừa giúp các chủ nhân có gu khẳng định vị thế khi sở hữu riêng không gian sống xa hoa, diễm lệ.

Vincom Shophouse Royal Park là khu đô thị “chuẩn xanh” hàng đầu Quảng Trị khi dành tới hơn 1/4 diện tích dự án cho các hạng mục công viên, cảnh quan

Bên cạnh “lá phổi xanh” quy mô hơn 30.000 m2, gồm bộ 4 công viên liên hoàn đan xen với các phân khu, cư dân Vincom Shophouse Royal Park còn sở hữu hồ nước rộng lớn với diện tích lên tới gần 6.000 m2. Địa thế cận thủy này mở ra tầm view “triệu đô” đắt giá, giúp cư dân có thể chiêm ngưỡng những khung cảnh đầy chất thơ vào mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm độc quyền như câu cá, chèo thuyền hay tổ chức picnic, tiệc tùng tại khu BBQ ven hồ.

Cuộc sống tại Thành phố Công viên Hoàng gia còn ngập tràn trải nghiệm và năng lượng khi cư dân có thể giải nhiệt trong mùa hè tại bể bơi 4 mùa vách kính quy mô hơn 2.500 m2 được thiết kế hài hòa trong khu vườn Châu Âu rực rỡ sắc hoa. Đặc biệt, phải kể đến bể bơi trên mái TTTM được thiết kế sang trọng như ở resort, gồm cả khu vực dành cho người lớn (550m2), trẻ em (85m2) và bể vầy nước đặc biệt chỉ sâu 40cm dành riêng cho các em bé 1-5 tuổi...

Được bao quanh bởi các khu phố thương mại sầm uất với các hoạt động cộng đồng được tổ chức suốt năm, cư dân Vincom Shophouse Royal Park luôn có đời sống tinh thần phong phú, đa dạng. Cùng với đó là cơ hội mua sắm, giải trí thả ga tại “thiên đường hàng hiệu” Vincom Plaza lớn nhất Quảng Trị, trong đó, điểm nhấn là Rạp chiếu phim hiện đại hơn 500 m2 - quy mô hàng đầu Đông Hà. Hệ sinh thái tiện ích của khu đô thị còn không ngừng được bổ sung, nâng cấp như tiện ích công viên trò chơi đặc sắc, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm và gia tăng gắn kết cho cư dân mọi lứa tuổi.

Bể bơi ngoài trời- tiện ích cao cấp như resort 5 sao

Không chỉ hấp dẫn khách hàng trong nước, Vincom Shophouse Royal Park còn là đích đến của nhiều nhà đầu tư, chuyên gia, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Quảng Trị nhờ hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản và đẳng cấp. Thêm vào đó, tiêu chuẩn quản lý, vận hành chuẩn 5 sao của Vincom Retail cùng hệ thống an ninh đa lớp, bộ máy chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp… cũng tạo nên môi trường sống an toàn tuyệt đối cho mọi cư dân. Ngoài ra, CLB Sống Xanh - Sống Vui Khỏe do chủ đầu tư thành lập đã tạo cầu nối để các cư dân giao lưu, gắn kết, tạo nên một cộng đồng vững mạnh.

Sở hữu bộ sưu tập tiện ích cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị, Vincom Shophouse Royal Park đang đóng vai trò là nhân tố khuấy động thị trường bất động sản địa phương cũng như cả khu vực miền Trung. Đây đồng thời là chốn an cư lý tưởng để giới danh gia có thể tận hưởng trọn vẹn chất sống thượng lưu, đẳng cấp, xứng tầm tinh hoa.