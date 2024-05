Giao thông - Xây dựng Trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm về kiểm tra, kiểm định, bảo dưỡng các cây cầu cũ (QNO) - Chiều nay 16/5, Sở GTVT phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật Daum (Hàn Quốc) tổ chức cuộc họp trao đổi kỹ thuật lần thứ 6 dự án “Phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam”.

Quang cảnh cuộc họp trao đổi kỹ thuật lần thứ 6 dự án “Phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam”. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Trần Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, dự án “Phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam” được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại với kinh phí 4,75 tỷ won (tương đương 90 tỷ đồng), thời gian thực hiện từ năm 2021-2025.

Mục tiêu dự án là nâng cao năng lực chuyên môn cho kỹ sư Quảng Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn và bảo trì công trình cầu bằng công nghệ thông minh đang được sử dụng ở Hàn Quốc thông qua đào tạo, tài trợ và lắp đặt các thiết bị thông minh trên 2 cầu thí điểm (cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trường Giang); xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, sổ tay hướng dẫn về kiểm tra an toàn cầu cũ nhằm sớm phát hiện, sửa chữa các hư hỏng gây mất an toàn; chuyển giao các công nghệ, thiết bị tài trợ cho Quảng Nam để quản lý, sử dụng tại 2 cầu thí điểm và trung tâm giám sát tại Sở GTVT.

Ông Trần Ngọc Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Trần Ngọc Thanh, trong năm thứ 3 của dự án, Sở GTVT đã phối hợp với các nhà thầu Hàn Quốc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ lãnh đạo Sở GTVT và các sở, ngành liên quan tại Hàn Quốc; đồng thời triển khai đào tạo cho các kỹ sư tham gia dự án kéo dài 21 ngày (từ ngày 10/3 - 30/3/2024). Theo đó, các học viên đã được đào tạo cả lý thuyết, thực hành hiện trường, tham quan các công trình trọng điểm và trải nghiệm văn hóa tại Hàn Quốc.

Đến nay, Sở GT-VT đã tiếp nhận thiết bị, vật liệu viện trợ với giá trị khoảng 136 triệu won (tương đương 2,5 tỷ đồng) phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, gia cường 2 cầu thí điểm.

Tại buổi họp, Sở GTVT, Công ty TNHH Kỹ thuật Daum, các đơn vị liên quan đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua; trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm về kiểm tra, kiểm định, bảo dưỡng các cây cầu cũ.