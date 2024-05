Xã hội Trao hơn 200 suất quà cho trẻ em khó khăn tại Bắc Trà My (QNO) - Sáng 31/5, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam phối hợp tập huấn và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Trà My.

Trao quà cho trẻ em vượt khó học giỏi tại Bắc Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường TP.Hồ Chí Minh tập huấn cho 200 em học sinh trên địa bàn xã Trà Dương và Trà Đông (Bắc Trà My). Các em được truyền đạt các nội dung về quyền trẻ em và kỹ năng tự bảo vệ mình. Cùng thảo luận, tham gia xử lý các tình huống để có thể thoát khỏi nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Hội Bảo trợ người khuyết tật quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam cũng đã trao 200 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn vượt khó học giỏi.

Trao quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại thị trấn Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Dịp này, hội cũng đã đến thăm gia đình em Nguyễn Xuân Phương An (tổ Đàng Nước, Thị trấn Trà My) không may mắc bệnh hiểm nghèo. Đại diện hội đã thăm hỏi, động viên gia đình em An vượt qua khó khăn trước mắt. Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng em An 12,7 triệu đồng để em chữa bệnh.