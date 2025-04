Xã hội Trao tặng 900 triệu đồng xây dựng nhà ở cho người dân vùng căn cứ địa Hiệp Đức (QNO) - Chiều 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng dự chương trình trao tặng nhà ở cho 15 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chứng kiến trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 nhà ở cho người dân Hiệp Đức. Ảnh: TÂM ĐAN

Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức phối hợp với Quỹ mái ấm hạnh phúc, Công ty CP An An Hòa Group và Tập đoàn Geleximco tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Dự chương trình có Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức Phạm Thị Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện.

Đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại chương trình, Quỹ mái ấm hạnh phúc và Công ty CP An An Hòa Group và Tập đoàn Geleximco đã trao tặng 900 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 15 nhà ở (60 triệu đồng/nhà) cho 15 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc các xã Phước Gia, Phước Trà và Thăng Phước.

Trong đó, Công ty CP An An Hòa Group tặng 150 triệu đồng, Quỹ mái ấm hạnh phúc tặng 150 triệu đồng, Tập đoàn Geleximco tặng 600 triệu đồng.

PGS.TS.Nguyễn Thị Tố Quyên - Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc điều hành Quỹ mái ấm hạnh phúc phát biểu tại chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Thay mặt các đơn vị tài trợ, PGS.TS.Nguyễn Thị Tố Quyên - Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc điều hành Quỹ mái ấm hạnh phúc cho biết, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở là món quà tri ân mà Quỹ mái ấm hạnh phúc và các doanh nghiệp muốn dành tặng cho người dân quê hương Quảng Nam vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Quỹ mái ấm hạnh phúc được thành lập ra với mong muốn cùng các doanh nghiệp, quỹ thiện nguyện chung tay hỗ trợ người dân khó khăn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, để không bị tụt lại phía sau, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã, đang và mong muốn tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên quê hương Quảng Nam, mảnh đất đi đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" - PGS.TS.Nguyễn Thị Tố Quyên chia sẻ.

TS.Bùi Mạnh Cường, người sáng lập Quỹ mái ấm hạnh phúc trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn và bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng, nghĩa tình sâu sắc của Quỹ mái ấm hạnh phúc và các doanh nghiệp đã dành sự quan tâm, hỗ trợ, tri ân đối với bà con huyện miền núi Hiệp Đức còn nhiều khó khăn. Đây là món quà lớn và hết sức ý nghĩa đối với bà con vùng căn cứ địa cách mạng trong dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị lãnh đạo huyện Hiệp Đức chỉ đạo việc triển hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ hưởng lợi trước ngày 30/6/2025; những trường hợp không hoàn thành trước tháng 6 thì chuyển lại kinh phí cho xã ở đơn vị hành chính mới để hỗ trợ, hoàn thành xây dựng nhà cho bà con.

Đối với các hộ nhận hỗ trợ cần phát huy tinh thần vượt khó, quyết tâm làm nhà, tránh tình sử dụng nguồn hỗ trợ không đúng mục đích; chính quyền địa phương huy động nhân lực giúp các hộ dân hoàn thành xây dựng nhà ở.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại chương trình: