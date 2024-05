Thanh thiếu niên

Trao tặng công trình "Ánh sáng an ninh" cho người dân xã Ninh Phước

(QNO) - Trong 3 ngày 11-13/5, Đoàn Thanh niên cụm thi đua khối miền núi Công an Quảng Nam xây dựng và bàn giao công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” tại thôn Đông An, xã Ninh Phước (Nông Sơn). Đây là công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của tuổi trẻ công an.