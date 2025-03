Thanh thiếu niên Trao truyền lý tưởng, tiếp lửa cách mạng cho tuổi trẻ đất Quảng Vào đêm 21/3, trong khuôn khổ Hội trại thanh niên Quảng Nam, diễn ra chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi”.

Giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề "Đảng là lẽ sống của tôi" được tổ chức vào đêm 21/3 tại Hội trại thanh niên Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhân vật của buổi giao lưu là ông Hồ Văn Lang - cán bộ tiền khởi nghĩa và 2 đảng viên trẻ tiêu biểu là Trung úy Nguyễn Văn Nghĩa - Tiểu Đội trưởng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Nguyễn Thị Thu Sương - cán bộ Huyện đoàn Thăng Bình.

Một tấm lòng kiên trung

Đã gần 100 tuổi, lại đau ốm nhiều ngày liên tục khiến giọng khàn, thể trạng không tốt, song ông Lang vẫn tham gia diễn đàn, vì lời mời “không thể chối từ”. Với ông, không gì phấn khởi hơn khi được trò chuyện và truyền lửa cho thế hệ sẽ gánh vác sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ và các bậc cha, anh đã hy sinh máu, xương để gầy dựng.

Ông Lang chia sẻ, chưa đầy 18 tuổi, không chịu cảnh “giam cầm” trong bóng tối của bọn thực dân, phong kiến, ông đã tham gia cách mạng từ lời động viên của ông Trần Châu - Phủ ủy viên phụ trách quân sự Tam Kỳ.

Đó là thời khắc lý tưởng của Đảng soi chiếu, dìu dắt bước chân ông đi. Được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ vũ trang bí mật xã Chiên Đàn, ông hăng hái tập hợp lực lượng vũ trang và xây dựng phong trào quần chúng, sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền phong kiến, đánh đuổi thực dân.

“Dù chỉ có vũ khí thô sơ, với gậy gộc, dao mác, nhưng chẳng ai e sợ trước súng ống thực dân. Chiều 18/8/1945, khi có lệnh khởi nghĩa, đội quân vũ trang Chiên Đàn dẫn đầu các lực lượng của huyện, che chắn cho cán bộ nhân dân tiến về Phủ đường Tam Kỳ tham gia cướp chính quyền.

Người làm việc trong Phủ đường hoảng loạn, binh lính vứt súng bỏ chạy, Tri phủ ra đầu hàng. Sự kiện cướp chính quyền hoàn toàn thắng lợi, tạo cơ sở thành lập chính quyền cách mạng” - ông Lang kể.

Với ông Lang, điều phấn khởi nhất là ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là niềm tin thôi thúc ông phấn đấu, rèn luyện, góp sức cho cách mạng để sớm ngày đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Năm 1948, ông được kết nạp vào Đảng và được chỉ định làm Chính trị viên xã đội Chiên Đàn. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất mà ông trực tiếp đảm trách và hoàn thành xuất sắc là bảo vệ an ninh cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra tại xã Tam An, huyện Tam Kỳ (nay là xã Tam An, huyện Phú Ninh) vào ngày 6/1/1949.

Sắc son lý tưởng cách mạng, sau này, dù kinh qua nhiều chức vụ, cầm súng chiến đấu trên nhiều mặt trận, đảng viên Hồ Văn Lang vẫn một lòng kiên trung. Đến hôm nay, gần 100 tuổi đời, 77 năm tuổi đảng, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên, đầy khí thế qua những lời gửi gắm đến thế hệ trẻ.

Soi lý tưởng cho đảng viên trẻ

Ký ức đầy tự hào của ông Hồ Văn Lang đã chạm đến cảm xúc của đoàn viên, thanh niên tham gia diễn đàn. Trung úy Nguyễn Văn Nghĩa nói, trong thời kỳ đấu tranh, cứu nước, thế hệ trẻ ngày ấy luôn tràn đầy ý chí, khát vọng cống hiến, được truyền cảm hứng từ các phong trào cách mạng.

Đại diện Tỉnh đoàn tặng hoa các nhân vật tham gia giao lưu tiếp lửa truyền thống tại hội trại. Ảnh: HỒ QUÂN

Họ dấn thân, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và sẵn sàng hy sinh xương máu vì lý tưởng cao cả, đó là giải phóng dân tộc. Còn thế hệ hôm nay phấn đấu vào Đảng để được rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

“Lý tưởng cách mạng của đảng viên trẻ đã được truyền nối xuyên suốt qua các thời kỳ. Tinh thần ấy khơi lên cho tôi động lực để rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và không ngừng học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời gương mẫu từ lời nói đến hành động, nâng cao hình ảnh Người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân” - Trung úy Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Sương chia sẻ, trong thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trẻ càng được phát huy hơn nữa, nhất là trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học - công nghệ, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Đồng thời đảng viên trẻ phải là cầu nối chặt chẽ giữa Đảng với thanh niên, truyền cảm hứng, định hướng thế hệ trẻ sống có lý tưởng, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp chung. Qua đó, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước trên con đường hội nhập quốc tế.

Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, những người tiếp bước con đường cách mạng, mang theo khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh.

Anh Hoàng Văn Thanh - quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, ngọn lửa cách mạng mà lớp lớp thế hệ đi trước đã hun đúc, tiếp tục được trao truyền đến thanh niên Quảng Nam hôm nay. Đó không chỉ là ngọn lửa của lý tưởng, của niềm tin sắt son vào Đảng, mà cũng là ngọn lửa của trách nhiệm, của khát vọng vươn lên, xung kích trên mọi mặt trận để đóng góp cho sự phát triển của quê hương.