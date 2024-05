Giáo dục - Việc làm Trao xe đạp, tặng học bổng cho học sinh xã Phước Đức (QNO) - Ngày 7/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam tổ chức trao tặng học bổng, xe đạp nhân chuyến về thăm đơn vị kết nghĩa xã Phước Đức (Phước Sơn).

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: V.TIÊN

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024).

Cán bộ chiến sĩ của Phòng An ninh chính trị nội bộ đã đến thăm, động viên, trao 15 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng), 5 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và hơn 500 quyển vở cho Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Phước Đức, Phước Sơn).

Trong đó, cán bộ chiến sĩ của đơn vị tình nguyện đóng góp và vận động xã hội hóa trao tặng 15 suất học bổng. Báo Quảng Nam vận động nguồn tài trợ từ Chương trình hành trình cuộc sống do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và AIA Việt Nam 5 xe đạp để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có xe đạp đến trường.

Trao tặng 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.TIÊN

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho hay, hoạt động được tổ chức với mong muốn góp phần động viên, khích lệ tinh thần hiếu học, tạo động lực cho học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập tốt hơn.

"Qua các hoạt động này, mong rằng tình đoàn kết, gắn bó giữa Công an tỉnh nói chung và Phòng An ninh chính trị nội bộ nói riêng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phước Đức ngày càng thắt chặt hơn nữa, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân" - Đại tá Đinh Xuân Nghĩ chia sẻ.