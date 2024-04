Quy hoạch - Đầu tư Triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Nam: Các dự án đầu tư chạy đua tiến độ Năm dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội đã được phép thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31/12/2024. Các chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án và giải ngân hết vốn trước khi niên độ đầu tư kết thúc.

Dự án Trung tâm Y tế Tiên Phước đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào quý III/2024. Ảnh: T.D

Đẩy nhanh tiến độ

Khối nhà màu xanh lá sừng sững mọc lên trên phần đất của Trung tâm Y tế (TTYT) Đại Lộc do Liên danh Công ty TNHH MTV Xây lắp và thương mại Long Việt Tuấn & Công ty TNHH Nhật Như Khuê thi công, đã hoàn thành phần khung dầm sàn tầng 2; bể phòng cháy chữa cháy, nhà đặt bơm đang xây tường, ráp xà gồ mái...; khối lượng đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng.

Ngoài TTYY Quế Sơn đang chờ địa phương hoàn tất thủ tục để bàn giao mặt bằng thi công, Liên danh Công ty TNHH MTV Hương An Quế & Công ty TNHH Nhật Như Khuê đang đẩy nhanh tiến độ thi công các TTYT Nam Giang, Tiên Phước và Núi Thành.

TTYT Nam Giang đã hoàn thành phần dầm, sàn, cột tầng 2, khung sàn mái; khối lượng đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. TTYT Núi Thành đã hoàn thành đến dầm, sàn tầng mái, xây tường, trát tường tầng 1, 2 khu khám bệnh, hành chính, hoàn tất xây hàng rào, đúc lam hàng rào; khối lượng đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng.

TTYT Tiên Phước đã hoàn thành phần thân công trình, đang thi công các hạng mục phụ trợ; khối lượng đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng.

KTS Thân Văn Bình - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, tiến độ, chất lượng các công trình bảo đảm thời gian, hồ sơ thiết kế được duyệt.

TTYT Đại Lộc cơ bản đã xong. TTYT Núi Thành và Nam Giang sẽ xong trong tháng 5/2024. Còn TTYT Tiên Phước phải hết quý III/2024 sẽ xong, vì khối lượng khá lớn.

Công trường đúc cấu kiện bê tông cho dự án “Kè khẩn cấp biển Hội An từ UBND Cẩm An đến An Bàng” vẫn chưa thể vận chuyển hàng đến khu vực thi công. Ảnh: T.D

Cuộc chạy đua thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án diễn ra ở hầu hết các công trình. “Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, Nam Trà My), ổn định kiên cố khu đất rộng hơn 6ha ven bờ sông Leng đang về đích.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My nói, địa phương đã đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thiện dự án. Phần hạng mục đã được phê duyệt trước đây đã hoàn thành. Cuối tháng 4/2024 sẽ nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Riêng phần bổ sung đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

“Khối lượng không nhiều, sẽ thi công dứt điểm trong vòng 3 tháng. Dự kiến đến cuối tháng 7/2024 sẽ hoàn thành và giải ngân toàn bộ công trình này (khoảng 60 tỷ đồng)” - ông Mẫn nói.

Hai dự án đầu tư của BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT cũng đang trong tiến trình gia tăng khối lượng. Khu vực các hồ nơi các hóc núi như hồ 3/2 (Duy Sơn , Duy Xuyên), Nước Rin (Trà Giáp, Bắc Trà My), Đập Quang (Tam Nghĩa, Núi Thành) và Đá Chồng (Quế Xuân 2, Quế Sơn) gần như đã hoàn thành cơ bản các hạng mục nạo vét lòng hồ, gia cố đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, đường quản lý vận hành hồ... Dự án “Kè chống xói lở khấn cấp bờ biển từ UBND phường Cẩm An (Hội An) đến An Bàng đã khởi công hồi đầu tháng 4/2024.

Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam nói, tiến độ thi công đúng theo kế hoạch. Dự án “Nâng cấp, sửa chữa 4 hồ chứa nước” sắp sửa hoàn thành.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chỉ là xin bổ sung thêm một số hạng mục để hoàn chỉnh theo tổng mức đầu tư được duyệt. Nhà thầu cam kết chậm nhất đến hết tháng 6/2024 sẽ hoàn thành dự án, giải ngân hết vốn đầu tư.

Trung tâm Y tế Đại Lộc cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: T.D

Quyết tâm hoàn thành đúng thời hạn

Có thể, dự án đầu tư 5 TTYT tuyến huyện (ngoại trừ TTYT Quế Sơn), “Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La (Trà Leng, Nam Trà My) hay “Nâng cấp, sửa chữa 4 hồ chứa nước” sẽ không vấn đề gì khi chủ đầu tư, nhà thầu đều cam kết hoàn thành trước khi kết thúc niên độ đầu tư (đã được phép kéo dài). Tuy nhiên, các dự án còn lại gần như chưa được suôn sẻ.

Dự án “Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã Quảng Nam” với tổng trị giá 197 tỷ đồng vẫn chỉ trong giai đoạn khởi đầu. Tính đến cuối tháng 4/2024, có 43/53 trạm thuộc diện xây mới xong phần thẩm định, phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công - dự toán.

Trong đó, 15 trạm đang tiến hành thi công, 28 trạm đang chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; còn 10 trạm đang điều chỉnh dự án do vướng việc lập quy hoạch tổng thể mặt bằng. Tính đến ngày 19/4/2024, tỷ lệ giải ngân của dự án này chỉ mới đạt 1,54% (3,039 tỷ đồng).

“Kè chống xói lở khấn cấp bờ biển từ UBND phường Cẩm An (Hội An) đến An Bàng” đã đúc xong khối Haro kè. Tuy nhiên, khu vực thực tế kè vẫn không có chuyển động gì mới. Công trường dưới chân cầu Cửa Đại vẫn “án binh bất động”, ngổn ngang các khối Haro. Chưa thấy chuyến sà lan nào tiến hành vận chuyển các cấu kiện này về nơi công trình kè.

Các dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đã được phép kéo dài thực hiện và giải ngân, hạn cuối cùng là 31/12/2024.

Sẽ có bao nhiêu vốn trong tổng số khoảng 614 tỷ đồng của 5 dự án đầu tư này được giải ngân (nếu không sẽ bị buộc phải chuyển trả về ngân sách trung ương) đã khiến địa phương lo lắng. Theo Sở KH-ĐT, năm 2023 tổng vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thực hiện tại Quảng Nam mới chỉ giải ngân khoảng 45,2% (hơn 277,82 tỷ đồng).

Số vốn còn lại khá nhiều, liệu có kịp giải ngân? Dự án “Kè chống xói lở khấn cấp bờ biển từ UBND phường Cẩm An (Hội An) đến An Bàng” đã đúc xong khối Haro kè, nhà thầu đang định vị, thi công ngoài biển (cách xa bờ biển 250m).

Chương trình này đến tháng 9/2024 là giải ngân hết vốn đầu tư (khoảng 210 tỷ đồng). Lo lắng nhất là hai dự án đầu tư y tế, khi đến 19/4/2024, tỷ lệ giải ngân chỉ khoảng 33 tỷ đồng (tổng vốn gần 290 tỷ đồng), khi vẫn còn quá nhiều trạm y tế đang chờ điều chỉnh và khó khăn trong thẩm định giá mua sắm thiết vị y tế (gần 40 tỷ đồng).

Tuy nhiên, ông Huỳnh Xuân Sơn - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho hay, đầu tư 5 TTYT tuyến huyện đang tiến triển tốt và sẽ hoàn thành sau vài tháng nữa. Những trạm y tế đủ điều kiện (thuộc dự án 76 trạm tế) sẽ thi công trước.

Đối với 10 trạm y tế điều chỉnh thì hồ sơ đã đầy đủ, sẽ sớm trình thẩm định để phê duyệt; thời gian thi công chỉ khoảng 3 tháng nên sẽ kịp. Còn phần thiết bị, Nghị định số 42 mới ra đời cơ bản đã tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thiết bị. Chậm nhất đầu quý IV/2024 sẽ nghiệm thu, quyết toán các dự án này.

“Chủ đầu tư đã xây dựng bản đồ công việc, kế hoạch thời gian cụ thể thực hiện dự án. Sẽ cố gắng hoàn thành và giải ngân hết vốn trước thời hạn” - ông Sơn nói.