Triển khai Đề án 06: Cùng tìm cách tháo gỡ vướng mắc

Đại tá Hồ Song Ân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: C.V

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đơn vị thường trực của tổ công tác đề nghị các sở, ngành tiếp tục có những giải pháp cụ thể, cấp bách để gỡ các điểm nghẽn.

Nhiều nhiệm vụ chưa đạt

Liên quan đến tiến độ triển khai các nhóm nhiệm vụ, đại diện Công an tỉnh thông tin, bên cạnh một số dịch vụ công thiết yếu đạt tỷ lệ cao (chủ yếu ở nhóm dịch vụ do lực lượng công an chủ trì), một số nhóm dịch vụ công vẫn còn tỷ lệ khá thấp như: đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin của người sử dụng đất 54% (Sở TN-MT); cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 10% (Sở GTVT); cấp CCCD tại cấp huyện, cấp tỉnh 0,42% (Công an tỉnh)…. Cá biệt, ở dịch vụ tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có tỷ lệ 0% (BHXH tỉnh).

Đối với việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD và ứng dụng VNeID, dù 100% cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện đã bố trí thiết bị đọc mã QR nhưng tỷ lệ quét mã thành công chỉ đạt 64,67%.

Tỷ lệ quét mã thành công khi khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD và ứng dụng VNeID mới chỉ đạt hơn 64%. Ảnh minh họa

Ông Lương Quang Vấn - Phó Chánh Văn phòng Bảo hiểm Xã hội tỉnh thông tin, ngành đã chỉ đạo các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với công an cùng cấp để rà soát, đồng bộ dữ liệu, điều chỉnh thông tin đối với một số đối tượng trẻ em có năm sinh trước 2018, người có công, hưu trí, đối tượng bảo trợ xã hội bị sai lệch ngày tháng năm sinh. Đối với các dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội, ông Vấn cho hay việc thực hiện thủ tục đạt tiến độ đề ra.

Ở nhiệm vụ triển khai chi trả trợ cấp qua tài khoản trong lĩnh vực an sinh xã hội, các địa phương đã tiến hành rà soát được 96% đối tượng, mở tài khoản cho hơn 95 nghìn đối tượng (57,85%). Tuy nhiên việc thực hiện chi trả qua tài khoản mới đạt hơn 37 nghìn đối tượng (39%).

Đáng chú ý, nhiệm vụ số hóa dữ liệu hộ tịch (Sở Tư pháp), số hóa dữ liệu đất đai (Sở TN-MT), theo báo cáo, đánh giá tiến độ của cơ quan chủ quản, hiện chưa hoàn thành và có nguy cơ không hoàn thành. Ngoài ra, có khoảng 31 nghìn (2,3%) dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh chưa được đồng bộ với dữ liệu dân cư. Nhiều mô hình điểm thực hiện Đề án 06 chưa thể triển khai thực hiện được do chưa có giải pháp, hướng dẫn cụ thể của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh tính đến thời điểm hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Phát huy trách nhiệm

Đại tá Hồ Song Ân nói, thực hiện Đề án 06 là việc "chưa có tiền lệ", "vừa chạy vừa xếp hàng", nhưng phải vì mục tiêu chung để làm, khó đến đâu cũng phải cùng nhau bàn bạc tìm cách tháo gỡ, học hỏi các địa phương khác để thực hiện.

Đại tá Hồ Song Ân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: C.V

"Nhiều nhiệm vụ đang chậm, như nhiệm vụ số hóa hộ tịch, dữ liệu đất đai, Quảng Nam hiện xếp cuối cùng trong cả nước. Những nhiệm vụ này dù đã bàn qua rất nhiều cuộc họp nhưng đến nay vẫn triển khai rất chậm, khó hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh sẽ phải kiểm điểm báo cáo với Chính phủ về các nội dung này. Công an tỉnh luôn đồng hành, trách nhiệm, hỗ trợ tích cực cho các ngành trong từng nhóm nhiệm vụ. Các ngành cần phát huy trách nhiệm, học hỏi từ các địa phương khác để thực hiện các công việc liên quan nhiệm vụ riêng của từng ngành, phấn đấu vì nhiệm vụ chung" - Đại tá Hồ Song Ân chia sẻ tại cuộc họp.

Các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh được yêu cầu tập trung quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhóm nhiệm vụ cụ thể của đề án. Ảnh minh họa

Ghi nhận những kiến nghị của các sở, ngành tại cuộc họp, Đại tá Hồ Song Ân cho rằng thời gian tới, với vai trò thường trực của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh sẽ có những cuộc họp riêng với từng ngành để bàn bạc kỹ lưỡng, phân vai, phân trách nhiệm để đảm bảo tiến độ từng nhiệm vụ. Thay mặt Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh, Đại tá Hồ Song Ân tiếp thu các đề xuất, giải pháp được đưa ra tại cuộc làm việc và sẽ có báo cáo lãnh đạo tỉnh để có ý kiến chỉ đạo, kiểm điểm đánh giá các nhiệm vụ của đề án trong kỳ họp tiếp theo.

Một số kết quả đáng chú ý trong thực hiện Đề án 06 tháng 3/2024: