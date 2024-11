Bạn cần biết Trọn bộ trải nghiệm độc lạ chỉ có tại 8WONDER Winter Festival (PR) - Trượt tuyết, ngắm tuyết rơi hay tham gia bữa tiệc độc lạ giữa không gian băng giá hoặc đón Giáng sinh bật tung sảng khoái đậm màu sắc nhiệt đới… là những trải nghiệm “độc nhất vô nhị” sẽ có mặt 8WONDER Winter Festival phiên bản Cityfest đang khiến dân tình sôi sục, háo hức chờ đợi.

Ngắm tuyết rơi, trượt băng giống thật đến 99% ngay giữa Sài thành

Thông tin Ice Magic Fantasy On Ice – sân chơi chủ đề nức tiếng chính thức mở cửa từ 6/12 tại đại đô thị Vinhomes Grand Park đang khiến khắp cõi mạng râm ran. Đã từng trải nghiệm “thành phố mùa đông” này tại Singapore, Phương Nghi (TP.HCM) hào hứng: “Mình cực thích khu vui chơi này, vì họ đầu tư đa dạng trải nghiệm cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là băng, tuyết như thật có cả khu check in, selfie với Husky cực đáng yêu… Khi nghe Ice Magic Fantasy On Ice đến Việt Nam thì mình đã lên lịch cho cả gia đình và các cháu đi ngay.” – Phương Nghi chia sẻ.

Còn Thành Nam (Hà Nội) háo hức khoe, anh đã mua vé tới TP.HCM xem 8WONDER và tiện “quậy banh” Ice Magic Fantasy On Ice. “Sân chơi này rất nổi tiếng, mình từng chơi cả ở Sing lẫn Thái, khác với các nhà tuyết hay sân băng ở Việt Nam thì sân này nhiệt độ luôn lạnh sâu, băng không dính người, tuyết mềm mịn xịn sò, chơi rất đã” – Thành Nam chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư tiết lộ, Ice Magic Fantasy On Ice tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình cực kỳ thành công tại Singapore và Thái Lan, với những tiêu chuẩn khắt khe và chất lượng chưa từng có tại Việt Nam như: tất cả các khu vực băng tuyết sẽ sử dụng công nghệ từ Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, mang lại cảm giác chân thực 99%, và nhiệt độ luôn được duy trì ở mức dưới 0 độ C để mang đến cảm giác lạnh giá thực sự. Những điểm hấp dẫn hứa hẹn sẽ làm choáng ngợp du khách bao gồm dốc trượt tuyết dài 60 mét, đường trượt băng hình số 8, Ngôi làng băng tuyết, bữa tiệc Sub Zero, và khu vui chơi với Husky, tất cả được nâng cấp với hiệu ứng ánh sáng đặc biệt độc đáo.

"So với Singapore hay Bangkok, Ice Magic Fantasy On Ice tại Việt Nam được đầu tư hoành tráng và sôi động hơn với sự bổ sung của các gian hàng, khu beer garden, trò chơi carnival và cây thông Noel cao 12 mét... mang đến một không khí Giáng sinh trong nhà và ngoài trời chưa từng có", vị này chia sẻ.

Không chỉ có mùa đông châu Âu lạnh giá, 8WONDER Winter Festival còn thổi tung không khí náo nhiệt mùa hè, sảng khoái với thiên đường giải trí VinWonders Grand Park. Theo tiết lộ từ chủ đầu tư, sẽ có hơn 53 trò chơi hiện đại mới toanh sẽ xuất hiện tại “vũ trụ giải trí” ngập tràn cảm hứng dành cho mọi lứa tuổi. Từ các đường trượt nước mạo hiểm đầy thách thức đến những trò chơi cảm giác mạnh nghẹt thở. Tổ hợp 9 đường trượt nước đa dạng "Ốc đảo diệu kỳ", "Vịnh sóng thần" với những cơn sóng cuồn cuộn cùng các trò chơi tuổi thơ sẽ thỏa mãn mọi cung bậc cảm xúc.

“VinWonders thì đã quá nổi tiếng, năm nào đám bạn thân của mình cũng rủ nhau đi Nha Trang hay Phú Quốc chơi mấy ngày không biết chán. Bây giờ có mặt ở Sài Gòn luôn thì quá tiện, nghe nói khai trương sẽ có cả các hoạt động chủ đề Giáng sinh nhiệt đới sôi động, nhất định cả đám lại kéo nhau ra đây vừa đu thần tượng vừa picnic luôn” – An Nhi (Q.1, TP.HCM) hào hứng nói.

Bên cạnh điểm nhấn Giáng sinh Á – Âu, Vinhomes Grand Park tháng 12 này hứa hẹn bừng sáng với hàng trăm trải nghiệm khiến dân mê “ăn – quẩy – đi” đếm từng ngày. “Cả nhóm em đã lên lịch sẵn, chỉ chờ tới 6/12 là lên đường thôi. Cây thông khổng lồ, rừng thông ánh sáng, con đường hang đá, thành phố mùa đông… sẽ là những điểm đến mà tụi em chắc chắn sẽ “quẩy” tới bến” – Thùy Linh (TP.Biên Hòa) háo hức kể.

Fan Imagine Dragons sẵn sàng “cháy hết mình” tại siêu nhạc hội đỉnh cao

Bên cạnh chuỗi trải nghiệm Giáng sinh “độc nhất vô nhị”, tâm điểm siêu nhạc hội 8WONDER với sự xuất hiện của nhóm nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons cũng đang tạo nên cơn sốt kéo dài, hàng chục ngàn fan háo hức chờ đón “những chàng trai rồng” đến Việt Nam ngày 8/12 tới đây.

Hâm mộ các “anh rồng” từ rất lâu, Nguyên Bảo (25 tuổi, Hà Nội) tâm sự: “Lâu nay mình chỉ được gặp thần tượng qua điện thoại, khi nghe tin Imagine Dragons đến Việt Nam mình đã nhanh chóng chốt vé. Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc đứng gần thần tượng, hòa thanh cùng hàng chục ngàn người, đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khiến mình không thể nào quên”.

Không chỉ thưởng thức màn trình diễn mãn nhãn, hàng ngàn fan đang rủ nhau tham gia những thử thách, minigame để nhận vé miễn phí vào siêu nhạc hội hay cơ hội Meet & Greet độc quyền với thần tượng, tận hưởng after party đầy sôi động, hay cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc “sống ảo” bên backdrop die-cut của nghệ sĩ,...

8WONDER Winter 2024 là điểm hẹn lý tưởng cho tất cả những ai mong chờ một Giáng sinh đầy mê hoặc, nơi băng tuyết, âm nhạc và văn hóa hòa quyện trong không gian lễ hội độc đáo. Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm phong phú, từ không khí lễ hội sôi động của nhạc hội đến những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn vè và người thương./.