Du lịch Trong 3 tháng, Quảng Nam đón hơn 2,23 triệu lượt du khách (QNO) - Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 3 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 2,235 triệu lượt.

Du khách tham quan Làng rau Trà Quế (TP.Hội An). Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong số 2,235 triệu lượt du khách đến Quảng Nam, lượng khách quốc tế ước đạt 1,725 triệu lượt (tăng 11% so với cùng kỳ); khách nội địa ước đạt hơn 510 nghìn lượt (tăng 9% so với cùng kỳ).

Với khoảng 1,495 triệu lượt khách tham quan (tăng 9% so với cùng kỳ) và 740 nghìn lượt khách lưu trú (tăng 12% so với cùng kỳ), doanh thu du lịch 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.860 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Thu nhập xã hội từ du lịch trong quý I ước đạt 6.721 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động du lịch đáng chú ý như: Lễ hội Cầu Bông Trà Quế, Lễ hội Bà Thu Bồn, giải chạy Tam Kỳ Marathon "Hành trình về đất Mẹ", hội thảo lữ hành quốc tế Quảng Nam 2025...