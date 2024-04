Quốc phòng - An ninh Trong một tuần, Công an Núi Thành thu nhận 600 hồ sơ căn cước công dân học sinh (QNO) - Kết quả trên đạt được sau khi Công an huyện Núi Thành triển khai tổ công tác lưu động đến các xã.

Công an Núi Thành về các trường học làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ CCCD cho học sinh. Ảnh: Công an huyện Núi Thành.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) cho công dân là học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Núi Thành đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thu nhận hồ sơ CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) cho đối tượng học sinh trong độ tuổi cấp CCCD trên địa bàn toàn huyện.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, đặc biệt là các đối tượng chuẩn bị dự thi THCS, THPT, Công an huyện Núi Thành đã thành lập tổ công tác lưu động trực tiếp đến các xã có điều kiện đi lại khó khăn để thu nhận hồ sơ CCCD tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh trên địa bàn.

Hơn 600 hồ sơ CCCD đã được tiếp nhận trong tuần qua. Ảnh: Công an huyện Núi Thành

Công an huyện Núi Thành đã tích cực vận động, tuyên truyền, phối hợp với Công an các xã Tam Sơn, Tam Hải, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Nam và Tam Tiến tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD lưu động tại trụ sở Công an xã cho học sinh của 9 trường THCS trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp cùng VNPT Núi Thành hỗ trợ cho học sinh được sử dụng SIM và chuẩn hóa thuê bao chính chủ trong quá trình thu nhận hồ sơ CCCD.

Kết quả, tổ công tác đã thu nhận 645 hồ sơ CCCD; 497 hồ sơ định danh điện tử mức 2, đồng thời chuẩn hóa 20 thuê bao di động chính chủ và tặng miễn phí 248 SIM thuê bao.

Từ nay đến hết ngày 15/4, Công an huyện Núi Thành sẽ tiếp tục duy trì công tác thu nhận hồ sơ CCCD. Công an huyện Núi Thành đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện để học sinh thực hiện việc đăng ký cấp CCCD gắn chip nhằm đảm bảo các quyền lợi sau này.