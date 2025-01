An ninh trật tự Trường hợp tai nạn do chế tạo, sử dụng pháo hầu hết liên quan đến học sinh Trước tình trạng thanh thiếu niên, nhất là học sinh, sinh viên tự nghiên cứu trên các trang mạng xã hội, mua hóa chất để chế tạo, sản xuất pháo trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp, chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với công an địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trái phép.

Công an tỉnh đề nghị, lực lượng công an và ngành giáo dục các cấp chỉ đạo tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025.

Trong đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền về hậu quả, tác hại và các chế tài xử lý vào các buổi sinh hoạt lớp để học sinh nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo.

Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết với nhà trường không chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép dưới mọi hình thức.

Theo thông tin từ Công an tỉnh, thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên chế tạo, sản xuất phép trái phép đã làm ảnh hưởng đến gia đình, nhà trường và trật tự, an toàn xã hội.

Vào ngày 16/12/2024, Công an xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn đã vận động 17 học sinh trên địa bàn giao nộp 95 viên pháo nổ tự chế thành phẩm, 1,5kg thuốc pháo và các nguyên vật liệu dùng để chế tạo pháo.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quảng Nam xảy ra 19 trường hợp bị tai nạn do pháo; trong đó có 2 người chết, 1 người bị thương do chế tạo pháo; 17 người bị thương tích do sử dụng pháo. Phần lớn các trường hợp bị tai nạn do pháo đều liên quan đến học sinh.