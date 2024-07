Giáo dục - Việc làm ‏Trường Mầm non Martin tuyển sinh khóa đầu tiên ‏ Với khuôn viên 5ha vừa được đầu tư hiện đại khang trang, cùng chương trình giáo dục toàn diện, Trường Mầm non Martin bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên, từ năm học mới 2024 - 2025, kỳ vọng sẽ đem làn gió mới về giáo dục trẻ thơ khu vực Điện Bàn và vùng lân cận.

Trường Mầm non Martin thuộc Hệ thống giáo dục chất lượng cao Martin Academy có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với diện tích rộng hơn 5ha. Ảnh N.T.B

Trường Mầm non Martin thuộc Hệ thống Giáo dục chất lượng cao Martin Academy, tọa lạc đường Dũng sĩ Điện Ngọc, khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm học 2024 - 2025.

Cô Võ Thị Thanh Lương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Martin cho biết, với chương trình học tiên tiến, trường áp dụng phương pháp Montessori, các bé trong độ tuổi mầm non ở Quảng Nam sẽ được học tập trong một môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Theo học chương trình, các bé mầm non được phát triển toàn diện trên 6 lĩnh vực gồm toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, cảm xúc - xã hội, nghệ thuật sáng tạo, khoa học, phát triển thể chất và sức khỏe.

”Vui chơi là cách tốt nhất để trẻ em khám phá, học hỏi thử nghiệm những ý tưởng mới của mình. Đến với lớp học tại Mầm non Martin, các con được vui chơi, khám phá, kích thích sự tò mò, sáng tạo và thể hiện sự tự tin, độc lập của bản thân. Đây là một bước đệm tốt để các bé mầm non sẵn sàng vào bậc tiểu học” - cô Võ Thị Thanh Lương chia sẻ.

Trường Mầm non Martin bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên năm học mới 2024 - 2025. Ảnh N.T.B

Bên cạnh chương trình giáo dục tiên tiến, Trường Mầm non Martin có môi trường học tập gần gũi thiên nhiên với các mảng cây xanh lớn; có khu nội trú, bán trú riêng biệt.

Không gian học tập lý tưởng với cơ sở vật chất mới và hiện đại, được đầu tư chỉn chu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu giáo dục các môn học. Đội ngũ giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam đạt chuẩn Bộ GD-ĐT giàu năng lực, trách nhiệm với nghề và yêu thương học sinh.

Ngoài ra, khu vực lớp học, hành lang, khuôn viên trường học… đều thân thiện và có hệ thống camera an ninh kiểm tra giám sát theo quy trình chặt chẽ 24/24…

Các vấn đề an toàn học đường, chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày cũng luôn được Trường Mầm non Martin đặc biệt quan tâm. Thực đơn của các bé mầm non được xây dựng phong phú và ngon miệng, dựa trên tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng học đường.

Trường Mầm non Martin hiện đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh các bé từ 18 tháng đến 5 tuổi. Đăng ký học tại https://forms.gle/19iwRtNLD2kXTh1u5; hoặc gọi hotline 0905.468.505 - 02353.859.888 để được tư vấn chi tiết.