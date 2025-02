Giáo dục - Việc làm Trường THCS Nguyễn Huệ (TP.Tam Kỳ): Hành trình khẳng định chất lượng Tròn 30 năm thành lập (1995 - 2025), Trường THCS Nguyễn Huệ đã có hành trình đủ dài để khẳng định chất lượng dạy và học trên bản đồ giáo dục TP.Tam Kỳ và cả tỉnh.

Trường THCS Nguyễn Huệ (Tam Kỳ) đã khẳng định chất lượng giáo dục. Ảnh: X.Phú

Vượt khó đi lên

Trường THCS Nguyễn Huệ được thành lập ngày 21/8/1995 (theo Quyết định số 21 của Sở GD-ĐT Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) trên cơ sở chia tách từ Trường cấp 2 - 3 Phan Bội Châu (Tam Kỳ).

Tọa lạc tại phường Hòa Hương, thời gian đầu điều kiện cơ sở vật chất của trường khá khiêm tốn.

Gắn bó hơn 10 năm từ những ngày đầu trường mới thành lập với trọng trách phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng, thầy Đinh Phú Lý (nay đã nghỉ hưu) nhớ lại, thời điểm đó nhà trường thiếu thốn đủ bề. Ngôi trường khởi đầu với vỏn vẹn 12 phòng học và dãy 3 phòng xây tạm dùng làm phòng thư viện, phòng thiết bị và văn phòng. Lúc bấy giờ, trường còn chưa có cổng.

“Nằm tại phường Hòa Hương nhưng nhà trường tuyển sinh cả phường An Sơn (lúc đó chưa có Trường THCS Chu Văn An), một phần phường Phước Hòa, An Phú và xã Tam Xuân (huyện Núi Thành) nên năm học đầu tiên 1995 - 1996 quy mô của trường khá lớn, lên đến hơn 1.100 học sinh, phải sắp xếp mỗi lớp hơn 50 em.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuyển về từ Trường cấp 2 - 3 Phan Bội Châu, còn có nhiều thầy cô giáo tâm huyết cũng được tuyển chọn ở các nơi khác về thực hiện sứ mệnh của ngôi trường mới” - thầy Đinh Phú Lý kể.

Vượt qua giai đoạn khởi đầu nhiều gian khó, sau 30 năm xây dựng và phát triển, giờ đây diện mạo cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư xây dựng kiên cố với các dãy phòng tầng hóa trên diện tích hơn 13.000m2.

Trường có cơ sở khang trang, quang cảnh xanh, đẹp, thoáng mát với 12 phòng học, 1 phòng máy tính, 4 phòng thực hành, 13 phòng chức năng, thư viện đạt xuất sắc, khu giáo dục thể chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học.

Với điều kiện cơ sở vật chất khang trang, chất lượng giáo dục nâng cao, nhà trường 3 lần được Sở GD-ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia; lần đầu tiên vào năm 2006, đến năm 2013 được công nhận lần 2 và lần thứ 3 năm 2018.

Bên cạnh đó, năm 2016 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; đến năm 2022 được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 giai đoạn 2022 - 2027 (theo Thông tư số 18, ngày 22/8/2018 của Bộ GD-ĐT).

Đặc biệt, năm 2023 THCS Nguyễn Huệ được công nhận đạt trường học hạnh phúc mức 1.

Về danh hiệu thi đua, nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, giấy khen của Sở GD-ĐT.

Khẳng định chất lượng

Hành trình phát triển 30 năm qua đã khẳng định Trường THCS Nguyễn Huệ là một trong những ngôi trường có chất lượng dạy và học khá tốt trên bản đồ giáo dục TP.Tam Kỳ.

Nhà trường quan tâm tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng. Ảnh: X.Phú

Điều đó được thể hiện qua con số hơn 1.000 giải học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh; nhiều cựu học sinh khi lên học THPT hoặc vào trường THPT chuyên tiếp tục phát huy tài năng và gặt hái được kết quả cao như Nguyễn Hữu Hiệp, Thái Nguyên Dung, Phạm Trường An, Phan Nguyễn Thu Sương, Thái Bình Nguyên, Trương Thu Giang, Nguyễn Vĩnh Ngọc Nữ, Trần Thu Hương, hai anh em Dương Nguyễn Hoàng - Dương Nguyễn Lộc, Hồ Tú Ân - Hồ Tú Ẩn,...

Cũng có nhiều cựu học sinh trưởng thành, có học hàm, học vị cao, trở thành giảng viên trường đại học, cao đẳng, giáo viên các trường phổ thông, sĩ quan quân đội, công an, giám đốc doanh nghiệp.

Thầy Trần Hữu Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường có hơn 850 học sinh và 48 cán bộ, giáo viên, đạt chuẩn trình độ 100% và hơn 2% trên chuẩn.

Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình, tâm huyết, đoàn kết và có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, đây là tiền đề cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng việc giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Trên hành trình 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, giáo viên đã đóng góp nhiều công sức, tạo dựng nên thương hiệu của nhà trường. Trong đó, trước hết phải kể đến công lao của thầy hiệu trưởng đầu tiên Nguyễn Văn Long, rồi đến các thầy hiệu trưởng Đinh Phú Lý, Nguyễn Tấn Sĩ, Ca Văn Bê…

“Trân quý truyền thống tốt đẹp ở chặng đường đã qua càng nhắc nhở mỗi thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ hiện nay tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình. Ba mươi năm qua, nhà trường đã trưởng thành về mọi mặt với những thành quả thật đáng tự hào.

Tuy vậy, nhà trường vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, xây dựng môi trường dạy và học có nền nếp, kỷ cương với chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, mỗi cán bộ, giáo viên cảm thấy hạnh phúc thể hiện khả năng với đích đến là góp phần giáo dục nên thế hệ trẻ của quê hương Hòa Hương anh hùng” - thầy Dũng chia sẻ.